Abelardo De La Espriella tomó decisión tras crisis en El Dorado que obligó a cancelar 79 vuelos: “No le metió un peso”

El miércoles de esta semana se registró una crisis en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, situación que obligó a la cancelación de más de 70 vuelos y a una suspensión de operaciones.

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Frente a esa situación, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de una decisión que adoptó en repuesta a la difícil situación que se presentó en la principal terminal aérea del país.

En un video que publicó el mandatario colombiano, acompañado de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, la funcionaria habló sobre la crisis que se registró: “Las pantallas se quedaron sin imagen, lo que nos obligó a suspender operaciones. 79 vuelos cancelados y muchos otros retrasados. Esto es consecuencia de la obsolescencia que hoy tienen nuestros equipos tecnológicos a cargo de la seguridad aérea”.

“Por eso, gracias a su instrucción, desde que llegamos, hemos venido adelantando los trámites y ya tenemos aprobado un crédito de la CAF por un billón de pesos para poder reemplazar todos los equipos que van a brindar la seguridad aérea en todos los aeropuertos de Colombia. Y adicionalmente, en las próximas semanas inicia lo que es el mantenimiento preventivo para no pasar momentos tan duros como los que pasamos antes”, expresó.

Frente a ese panorama, el jefe de Estado alertó: “Hay que decírselo al país de frente. El anterior gobierno no le metió un peso a la seguridad aérea, que ha estado en riesgo, pero desde el 7 de agosto hemos tomado decisiones que van en una única vía y es proteger a los colombianos a través de esa seguridad aérea”.

“Estamos trabajando para eso y con la confianza de que pronto vamos a traer nuevos equipos, vamos a hacer lo que hay que hacer para ofrecerle a todos los colombianos una verdadera seguridad aérea, como tiene que ser”, concluyó en le video De La Espriella.

Y en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, expresó: “¡VAMOS A MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA DE COLOMBIA CON UNA INVERSIÓN DE UN BILLÓN DE PESOS! Recibimos una infraestructura tecnológica aeronáutica obsoleta, con graves rezagos en mantenimiento y modernización. ¡NO VAMOS A SEGUIR APLAZANDO LAS SOLUCIONES!”.

“A través de un crédito con la CAF, pondremos en marcha un plan de modernización 2026-2030 que permitirá intervenir 67 estaciones aeronáuticas en todo el territorio nacional. Vamos a actualizar los centros de control y las salas radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés; renovar 12 radares, adquirir 15 sistemas de vigilancia, modernizar las radioayudas y fortalecer las comunicaciones aeronáuticas y el mantenimiento técnico”, recalcó.

Por último, insistió el jefe de Estado: “¡LO OCURRIDO AYER EN EL AEROPUERTO EL DORADO NO PUEDE REPETIRSE! La seguridad de millones de pasajeros no puede depender de sistemas obsoletos ni de mantenimientos aplazados”.

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“¡LA SEGURIDAD AÉREA NO SE IMPROVISA, SE GARANTIZA CON INVERSIÓN, TECNOLOGÍA Y DECISIONES! En la Patria Milagro estamos trabajando para recuperar la infraestructura aeronáutica y proteger la vida de los colombianos”, dijo De La Espriella en sus redes sociales.