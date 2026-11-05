Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tuvo su primera reunión con su equipo de trabajo

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, realizó este jueves 5 de noviembre, su primera reunión en la sede de esa entidad junto a parte del equipo que lo acompañará en los próximos meses.

Abelardo De La Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior: esta será su misión

En el encuentro estaban el viceministro Carlos Ramiro Chavarro y la viceministra de Diálogo Social, María Eugenia Carreño, que serán los funcionarios más cercanos a Ordóñez.

La cita se dio un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella lo hubiera posesionado en el cargo, en un evento en la Casa de Nariño en la que el nuevo ministro hizo el juramento.

Ordóñez llega tras la salida del exministro Rodrigo Lara quien renunció a ese puesto luego de varias dificultades en el debate del Presupuesto 2027 que posteriormente tuvo que ser expedido por decreto.

El actual ministro de la cartera política venía de ser el embajador de Colombia ante la OEA, por lo que se encontraba en Washington entregando ese cargo.

Uno de los principales retos de Ordóñez en materia política será sacar adelante la Ley de Rescate Económico, un proyecto con el que el Gobierno nacional busca ajustar las finanzas del Estado y recaudar recursos para reparar las decisiones tomadas en materia económica por el gobierno anterior. Por la relevancia del proyecto ya se radicó el mensaje de urgencia para la iniciativa, que deberá quedar aprobada antes del receso legislativo de fin de año.

En el Ministerio del Interior se desarrolló una reunión liderada por el ministro Alejandro Ordóñez. Foto: Suministrada API

No se trata de una discusión sencilla pues el hecho de que algunos servicios y productos puedan llegar a ser gravados con IVA ha generado una fuerte discusión en el Congreso que deberá ser manejada por el Gobierno con las distintas bancadas.

El Gobierno ha alertado que es necesario este ajuste fiscal para mejorar la situación financiera del país y evitar una crisis mayor a partir de 2027. “En cualquier caso, es altamente probable que antes de llegar a ese punto se materialice una crisis fiscal con efectos sociales y económicos devastadores, repercutiendo principalmente en la calidad de vida de todos los ciudadanos”, afirmaron.

Ordóñez cuenta con experiencia con el manejo político y ha logrado concertar con los distintos sectores, a pesar de la claridad de sus posiciones en diversos temas.

Con ese panorama, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, anunció que en los próximos días los miembros de su colectividad se reunirán con representantes del Gobierno nacional para hablar de esta propuesta y poder llegar a puntos en común con el objetivo de buscar el beneficio de los colombianos.