Corte Suprema vuelve a aplazar juicio contra los exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda ocasión la audiencia preparatoria que se adelanta en el juicio contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el saqueo a la UNGRD durante la era del gobierno Petro.

La decisión se tomó después de las diferencias que salieron a relucir entre las defensas de los exfuncionarios del gobierno Petro con las pruebas que ha develado la Fiscalía General en la investigación que se ha adelantado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

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La audiencia programada para las 8:15 a.m. inició con un reparo de la defensa del exministro Luis Fernando Velasco, quien manifestó que la “Fiscalía no ha garantizado un descubrimiento probatorio completo” de la evidencia que pesa contra dos piezas claves detrás de este proceso.

Por su parte, el exministro Velasco se sumó al reclamo de su abogada ante la supuesta falta de entrega de las pruebas dentro de este caso y dejó sobre la mesa un interrogante: “¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”.

Los exministros de Hacienda e Interior estuvieron en el banquillo de los acusados escuchando los reparos de sus abogados, pero cuando llegó el turno de hablar de Bonilla también manifestó inconformidades sobre la forma en que el ente investigador ha venido avanzando en en el proceso.

Bonilla aseguró que “La Fiscalía no ha sido leal con nosotros, sobredimensionó todos los cargos para podernos meter presos, nos acusó de sacar la Unidad de Riesgo después dijo que no teníamos nada que ver con el peculado. El descubrimiento de pruebas ha sido absolutamente complicados”.

¿Qué respondió la Fiscalía?

La fiscal María Cristina Patiño, encargada del proceso contra Velasco y Bonilla, aclaró que “no se puede confundir las dificultades que se hayan tenido en el descubrimiento probatorio con una falta de lealtad de la Fiscalía”, aclarando que durante su gestión ha presentado las pruebas a las que ha tenido acceso.

La fiscal Patiño fue enfática en manifestar que han sido “tan leales” que han descubierto todas las pruebas a disposición del caso, han aportado las órdenes de la Sala y han entregado las claves detrás de los documentos aportados dentro del caso.

Con estas nuevas diferencias sobre las pruebas que reposan contra Velasco y Bonilla, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema decretó para el martes 2 de febrero de 2027, la nueva fecha para reiniciar la audiencia preparatoria del juicio.