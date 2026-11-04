Judiciales

Deisy Guanaro ratificó ante la JEP sus denuncias contra la excongresista Sandra Ramírez por reclutamiento de menores en las Farc

La denunciante cuestionó la posición del Tribunal en el caso de la exsenadora del Partido Comunes.

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Redacción Semana
4 de noviembre de 2026 a las 1:51 p. m.
Sandra Ramírez y Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento infantil de las Farc
Sandra Ramírez y Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento infantil de las Farc Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

En la tarde de este 4 de noviembre comenzó la audiencia de declaración de la exsenadora Sandra Ramírez, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Caso 07 que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto.

A última hora, la Sala de Reconocimiento de la JEP modificó la forma en que se iba a realizar la audiencia, permitiéndole a la excongresista del Partido Comunes declarar de forma virtual.

Esto, por considerar que tiene una condición de seguridad de “riesgo extremo”.

Deisy Dorelly Guanaro
Deisy Dorelly Guanaro Víctima de reclutamiento infantil de las Farc 27/11/2025 Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

En diálogo con SEMANA, Deisy Guanaro dijo que lleva años denunciando a Sandra Ramírez, señalándola de promover el reclutamiento de menores de edad para fines de explotación sexual dentro de las filas de las Farc.

Todo esto, por la condición de poder y de mando que le daba el hecho de ser la compañera sentimental de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, máximo jefe de las Farc.

“Yo he denunciado a Sandra Ramírez por múltiples crímenes frente al abuso de niños y niñas”, resaltó Guanaro a su ingreso a la sede de la JEP.

Por esto aseguró que ratificará cada una de las denuncias hechas en contra de la exsenadora.

En este sentido, cuestionó el hecho que se le den tantas garantías a la compareciente en la JEP.

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