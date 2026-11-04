Deisy Guanaro ratificó ante la JEP sus denuncias contra la excongresista Sandra Ramírez por reclutamiento de menores en las Farc

En la tarde de este 4 de noviembre comenzó la audiencia de declaración de la exsenadora Sandra Ramírez, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Caso 07 que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto.

Deisy Guanaro le aseguró a SEMANA que ratificará ante la JEP sus denuncias contra la excongresista Sandra Ramírez por reclutamiento de menores en las Farc: “Nos hizo desfilar ante el Secretariado”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/SVQ1xxOHVq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

A última hora, la Sala de Reconocimiento de la JEP modificó la forma en que se iba a realizar la audiencia, permitiéndole a la excongresista del Partido Comunes declarar de forma virtual.

Esto, por considerar que tiene una condición de seguridad de “riesgo extremo”.

Deisy Dorelly Guanaro Víctima de reclutamiento infantil de las Farc 27/11/2025 Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

En diálogo con SEMANA, Deisy Guanaro dijo que lleva años denunciando a Sandra Ramírez, señalándola de promover el reclutamiento de menores de edad para fines de explotación sexual dentro de las filas de las Farc.

Todo esto, por la condición de poder y de mando que le daba el hecho de ser la compañera sentimental de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, máximo jefe de las Farc.

“Es una completa vergüenza”: Deisy Guanaro, víctima de la excongresista Sandra Ramírez, cuestionó la posición de la JEP de permitir que la audiencia sea virtual. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/eL8i2IZrqT — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

“Yo he denunciado a Sandra Ramírez por múltiples crímenes frente al abuso de niños y niñas”, resaltó Guanaro a su ingreso a la sede de la JEP.

Por esto aseguró que ratificará cada una de las denuncias hechas en contra de la exsenadora.

En este sentido, cuestionó el hecho que se le den tantas garantías a la compareciente en la JEP.

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