Emergencias tras fuertes lluvias en Atlántico: casas inundadas, sectores sin luz y arroyos desbordados

Durante la tarde de este miércoles, 4 de noviembre, sobre varios puntos del Atlántico, incluyendo la ciudad de Barranquilla, cayó un torrencial aguacero que causó emergencias como el crecimiento de arroyos. Varios sectores terminaron sin el servicio de energía eléctrica. Asimismo, por medio de las redes sociales, se reportaron monumentales trancones porque los vehículos no podían pasar por los fuertes caudales.

En el barrio Las Mercedes, en Galapa, Atlántico, reportaron la inundación de varias viviendas, por lo que la comunidad pidió la ayuda de las autoridades municipales. Hay filmaciones donde se ve a personas sacando el agua que ingresó a sus residencias.

Reportan viviendas inundadas en Galapa, Atlántico, tras un fuerte aguacero. También se registran emergencias en varios sectores de Barranquilla y Soledad. Las autoridades buscan a un hombre y una menor de edad que habrían sido arrastrados por un arroyo. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/as4HyimyPL — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

En otro video que se conoció por las redes sociales, se observa cómo un hombre en el norte de Barranquilla pelea contra la fuerte corriente de un arroyo para que no se le lleve su motocicleta.

Por su parte, la cuenta de Capitán Clima en la red social X informó: “Hasta ahora, he medido 50 mm de lluvia en Villa Olímpica, en Galapa. Ha llovido copiosamente en toda el área metropolitana de Barranquilla y en otras partes del departamento del Atlántico. Ya veremos cuánto habrá medido el Ideam para mañana a las 7 a. m.”.