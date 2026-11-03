Alejandro Char anuncia primera captura por grave problemática que afecta a Barranquilla

Las autoridades en diferentes partes del país tienen una lucha constante con las múltiples denuncias que reciben de ciudadanos que hacen un mal manejo de residuos, los cuales, en algunas ocasiones, son arrojados en lugares donde pueden causar graves daños ambientales.

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Este también es el caso de Barranquilla, ciudad en la que se han hecho virales varios videos de personas desechando escombros en canales o alcantarillas. Por esta razón, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, ha realizado un anuncio muy importante.

De acuerdo con el mandatario, la Policía Nacional ya realizó la primera captura relacionada con este tipo de situaciones. Según lo mencionado por el funcionario, se detuvo a un hombre por arrojar basura en un lugar no adecuado.

Char mencionó que esto se realiza bajo el artículo 334 del Código Penal, el cual tiene que ver con los delitos ambientales, por lo que el capturado tendrá que responder por este hecho.

“¡Vamos a ser estrictos con quienes se dediquen a estas prácticas que tanto daño nos hacen!”, señaló el alcalde, haciendo una advertencia a las personas que lleven a cabo actividades similares.

Por su parte, en las imágenes compartidas por el mandatario se ve un vehículo que, al parecer, sería en el que se transportaban los desechos, rodeado de diferentes escombros que habrían sido arrojados de manera irregular. Además, se compartió una fotografía en la que se ve al hombre señalado por el hecho.

Por otro lado, Char afirmó que se ha dispuesto un equipo de la Alcaldía de Barranquilla y la Policía que tendrá como objetivo identificar a las personas responsables de este tipo de delitos, para posteriormente actuar en contra de quienes arrojen basura y afecten la ciudad.

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“Estos desechos terminan taponando nuestros arroyos y pueden provocar emergencias que ponen en riesgo a nuestra gente”, afirmó el alcalde, refiriéndose a la basura que termina evitando el paso del agua de las lluvias por los canales destinados a este proceso.

Asimismo, el alcalde invitó a los ciudadanos del territorio a cuidar los diferentes espacios de la ciudad y a no contribuir en estas prácticas que terminan afectando distintos espacios. Además, invitó a denunciar este tipo de delitos.

“No podemos permitir que unos pocos atenten contra nuestro medio ambiente. ¡Cuidar a Barranquilla es un compromiso de todos, todos los días!”, afirmó Char.