Fiscalía revela cómo Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, habría ayudado a planear asesinato de líder campesino

Nuevos detalles se han conocido de la captura de Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, hijo de la fallecida Enilce López, alias La Gata, que se registró durante este jueves 29 de octubre, en las afueras de una clínica estética en el norte de Barranquilla.

Capturan a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, por homicidio

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el condenado Alfonso López, habría suministrado fotografías e información sobre los movimientos de Guillermo León Montero Carpio, asesinado en Sincelejo en 1997. La víctima fue atacada a tiros cuando se resistió a un supuesto secuestro para llevarla ante Carlos Castaño Gil.

La decisión fue adoptada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, luego de escuchar al procesado en diligencia de indagatoria y resolver su situación jurídica por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple tentado y secuestro simple consumado.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de esta investigación tiene que ver con la manera como se habría preparado el ataque y la información que supuestamente recibieron sus responsables para ubicar a la víctima.

De acuerdo con el ente acusador, Alfonso López habría desempeñado un papel en las actividades previas al crimen, particularmente en la obtención de información sobre los movimientos del dirigente sindical y el suministro de elementos que facilitarían su identificación.

Atentado contra el hijo de La Gata, Jorge Luis Alfonso López. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Alfonso López habría intervenido en los actos previos al ataque y suministrado apoyo logístico. La cercanía de sus oficinas con las del líder sindical, ubicadas en el mismo edificio, al parecer, le permitió obtener información sobre sus movimientos y proporcionar fotografías de la víctima a los responsables del homicidio”, detalló el ente investigador.

Esta hipótesis judicial constituye uno de los elementos centrales de la investigación, pues apunta a una presunta colaboración logística antes del asesinato. Según la Fiscalía, la ubicación de las oficinas de ambos hombres en una misma edificación habría facilitado el seguimiento de las actividades del dirigente campesino.

Ordenan investigar a la jueza de Barranquilla que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico

El supuesto plan para llevarlo ante Carlos Castaño

La reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores indica que el homicidio se produjo cuando un grupo de hombres armados intentó secuestrar a Montero Carpio. Los atacantes, quienes se identificaron como integrantes de una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pretendían trasladar al dirigente sindical hasta una finca, donde supuestamente sostendría un encuentro con Carlos Castaño Gil.

“Los elementos de prueba recopilados indican que un grupo de hombres, que se identificó como una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), intentó retener a Montero Carpio para trasladarlo a una finca, con el supuesto de reunirlo con Carlos Castaño Gil. Sin embargo, ante la resistencia de la víctima, los atacantes le dispararon a corta distancia y le causaron la muerte”.

El ataque no solamente acabó con la vida del dirigente campesino. Sus dos escoltas también fueron privados de la libertad por los hombres armados y permanecieron secuestrados durante varios días.

El hijo de La Gata, Jorge Luis Alfonso López, pidió directamente su libertad argumentando que era gestor de paz. Foto: Policí

La Fiscalía confirmó que ambos integrantes del esquema de protección recuperaron posteriormente su libertad. Este episodio es relevante para el proceso judicial porque, además del homicidio agravado, las autoridades investigan las conductas de secuestro simple tentado y secuestro simple consumado.

Guillermo León Montero Carpio era un reconocido dirigente campesino del departamento de Sucre y ejercía como presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en ese territorio.

Según la Fiscalía, la víctima participó en la defensa de los derechos de los campesinos, especialmente en asuntos relacionados con sus territorios. El asesinato ocurrió el 10 de junio de 1997, cuando este desarrollaba sus actividades de representación campesina en Sucre.

El ente acusador también indicó que la actuación judicial se adelanta conforme a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000, normativa procesal aplicable al caso.