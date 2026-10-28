Gaula de la Policía busca a Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, desaparecido en Barranquilla

SEMANA confirmó que hay un equipo del Gaula de la Policía de Barranquilla y de la Metropolitana de Santa Marta haciendo la búsqueda de Jorge Agudelo, el excandidato a la Alcaldía de la capital del Magdalena que se encuentra desaparecido.

Desaparece en Barranquilla Jorge Agudelo, excandidato de la alcaldía de Santa Marta

Se ha conocido que el político llegó a la capital del Atlántico para una reunión y desde las 10:00 a. m. del lunes, 26 de octubre, no se sabe nada de su paradero.

“Hay un equipo especializado tratando de ubicar al ciudadano que es protegido de la Unidad Nacional de Protección, pero que decidió viajar solo para Barranquilla en un puerta a puerta, cuando tenía asignado un esquema de protección”, explicó una fuente.

Asimismo, indicó que los investigadores judiciales del Gaula de la Policía se encuentran haciendo entrevistas y revisando cámaras de seguridad, con el fin de establecer el paradero del político.

“Están revisando los videos de las cámaras de seguridad y una transacción que, al parecer, realizaron con una tarjeta de crédito de la esposa del señor Agudelo. Tampoco se han contactado con la familia para pedir algún tipo de exigencia económica; el caso lo están revisando minuciosamente”, explicó la fuente.

Desapareció un excandidato a la alcaldía de Santa Marta en Barranquilla: ofrecen millonaria recompensa

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, ofreció una recompensa por los responsables de este caso y por quien brinde información que permita encontrar al político samario.

“Ante la desaparición del señor Jorge Agudelo Apreza, desde el Distrito ofrecemos una recompensa de hasta $ 50 millones por información que permita dar con su paradero”, detalló.

Pinedo agregó: “Como alcalde de Santa Marta, desde el primer momento que conocí la situación, junto a mi equipo hemos estado en coordinación con el Gaula de la @PoliciaColombia y solicité a las autoridades competentes adelantar con la máxima celeridad todas las investigaciones correspondientes”.