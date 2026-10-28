Kbeto Zuleta ya está en Barranquilla: así fue su traslado en un avión ambulancia desde Cesar

En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamericana, en el norte de Barranquilla, se encuentra el cantante vallenato Kbeto Zuleta, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando viajaba en un bus con su agrupación. En ese hecho, dos personas murieron y 20 más terminaron lesionadas por lo que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales.

Kbeto Zuleta: senadora Claudia Zuleta conmueve con mensaje a su hermano tras accidente

Kbeto Zuleta llegó a la capital del Atlántico durante la noche del martes 27 de octubre en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana y se encuentra bajo estricta vigilancia del personal médico especializado.

Despegue del avión ambulancia que traslada a Kbeto Zuleta a Barranquilla. Martes 27 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Diario Digital COL / El Pilón / Montaje SEMANA

Se conoció que tras una reunión encabezada por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, junto con el equipo médico de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, determinaron trasladar al cantante a la clínica en Barranquilla para continuar con su atención especializada.

Por su parte, la senadora Claudia Margarita Zuleta, hermana de Kbeto Zuleta, le envió un mensaje por medio de sus redes sociales: “Manito, han sido horas difíciles orando por tu vida y por la recuperación de los músicos que te acompañan en este sueño de llevar el legado Zuleta en la música vallenata. Como tu familia hemos pasado momentos de profunda angustia, pero sabemos que con la ayuda de Dios podremos tenerte de regreso en nuestro hogar”.

Tras reunión entre Poncho y Emiliano Zuleta, anuncian nueva decisión sobre atención de Kbeto

En el mensaje, Claudia Margarita también envió un mensaje de solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos en este accidente de tránsito.

“Mis pensamientos están con las familias de quienes fallecieron en el accidente. Le ruego a Dios por ellos para que sus corazones se llenen de fortaleza y también imploro por la recuperación de quienes, como tú, están en la clínica luchando por sobrevivir a esta tragedia”, agregó.

Llegada de la ambulancia de Kbeto Zuleta al aeropuerto de Valledupar Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Diario COL / Montaje SEMANA

La congresista, llena de fe y esperanza, escribió una frase para su hermano Kbeto, donde le envió fuerzas en medio de esta dificultad de salud que atraviesa. “Mi querido Kbeto, pronto volveremos a abrazarnos”, finalizó.

Claudia Margarita y Kbeto son hijos del maestro Poncho Zuleta, un reconocido cantante vallenato. El procurador general, Gregorio Eljach, expresó su apoyo al artista mediante un mensaje: “Apreciado Poncho: recibe un sincero abrazo con mi sentimiento de solidaridad y afecto profundo para ti y toda tu familia”.