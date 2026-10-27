Kbeto Zuleta: senadora Claudia Zuleta conmueve con mensaje a su hermano tras accidente

Este martes 27 de octubre, la senadora Claudia Margarita Zuleta, hermana de Kbeto Zuleta, el artista vallenato que se accidentó junto a su agrupación cuando viajaban en un bus, le envió un mensaje de esperanza mientras lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de Bosconia, Cesar.

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En este hecho, 20 personas terminaron heridas y dos más perdieron la vida debido al fuerte impacto. “Manito, han sido horas difíciles orando por tu vida y por la recuperación de los músicos que te acompañan en este sueño de llevar el legado Zuleta en la música vallenata. Como tu familia hemos pasado momentos de profunda angustia, pero sabemos que con la ayuda de Dios podremos tenerte de regreso en nuestro hogar”, expresó Claudia Margarita Zuleta.

Corista y guitarrista de la agrupación de Kbeto Zuleta fallecieron tras accidente en el río Ariguaní Foto: Redes sociales

En el mensaje, Claudia Margarita también envió un mensaje de solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos en este accidente de tránsito.

“Mis pensamientos están con las familias de quienes fallecieron en el accidente. Le ruego a Dios por ellos para que sus corazones se llenen de fortaleza y también imploro por la recuperación de quienes, como tú, están en la clínica luchando por sobrevivir a esta tragedia”, agregó.

La congresista, llena de fe y esperanza, escribió una frase para su hermano Kbeto, donde le envió fuerzas en medio de esta dificultad de salud que atraviesa. “Mi querido Kbeto, pronto volveremos a abrazarnos”, finalizó.

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Claudia Margarita y Kbeto son hijos del maestro Poncho Zuleta, un reconocido cantante vallenato. El procurador general, Gregorio Eljach, expresó su apoyo al artista mediante un mensaje: “Apreciado Poncho: recibe un sincero abrazo con mi sentimiento de solidaridad y afecto profundo para ti y toda tu familia”.

El cantante permanece concentrado en la recuperación de su hijo, mientras sus seguidores esperan noticias favorables sobre su estado de salud.

En el momento, no se ha confirmado una nueva programación para los conciertos que fueron suspendidos en Estados Unidos.