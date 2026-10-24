Maltrato, amenazas, el pacto de Valledupar y el reinado de Juliana Guerrero. SEMANA revela las denuncias de Angie Rodríguez en la Fiscalía

Las revelaciones de quien fue una de las funcionarias más cercanas al expresidente Gustavo Petro, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, ya están en la Fiscalía. Allá, la exfuncionaria también habló de cómo se intentó imponer el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra y del maltrato que recibió del entonces presidente Petro cuando fracasó el plan para que los jefes paramilitares señalaran al hoy presidente Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras de ser sus aliados.

SEMANA tiene en su poder la denuncia que está en el búnker y que pone sobre la mesa nuevos detalles de los presuntos manejos y polémicas órdenes que se daban en la Casa de Nariño. La acusación se suma a la revelada por SEMANA el pasado 31 de agosto en el artículo ‘El plan secreto de los paramilitares’, con el que se conoció el intento, desde Casa de Nariño, de enlodar a De La Espriella, a Uribe Vélez y a Vargas Lleras.

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Luego del fracaso de este plan, debido a la negativa de los exjefes paramilitares, en medio de la campaña, el entonces presidente Petro señaló a Rodríguez de ser amante de un expara.

Angie Rodríguez, como directora del Dapre, fue una de las funcionarias más cercanas al expresidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República

Maltrato

“El 13 de enero fue uno de los peores días de mi vida porque él me llama como a las 11 de la noche, me hace entrar a su oficina y me empieza a insultar durante una hora, diciendo que yo era amante de un hijo de un paramilitar, que yo había vuelto mis sábanas con el paramilitarismo y que yo manejaba con él una red de contrabando y de fentanilo”, advierte en la denuncia.

En la narración, Rodríguez, atemorizada, cuenta que le lanza una pregunta al primer mandatario. “En un momento saqué fuerza y le dije: ¿usted tiene pruebas? Denúncieme. Y si no tiene pruebas y no quiere denunciarme, entonces entréguemelas y yo denuncio, pero usted a mí me respeta y no me trata así”.

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Rodríguez incluso manifiesta su arrepentimiento por el apoyo incondicional que le dio a su entonces jefe: “Y sentir que yo le creía tanto a este proyecto. Fui tan leal, tan honesta. Cuando pasó lo de Maduro, la única funcionaria que salió en una locución detrás de los ministros, de los viceministros, de todo el mundo a defenderlo, fui yo. Y después encontrarme con un monstruo; perdóname, yo no superé eso”.

Según Angie Rodríguez, Petro fue quien le manifestó que él había sido guerrillero y sabía del ingreso de personas a la casa de sus padres en Bogotá. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Asalto a su casa y la guerrilla

Rodríguez dijo que vino un episodio y que no esperó que tuviera relación con el expresidente Petro. El 21 de noviembre del año pasado, ella dio a conocer un video en el que se ve a cinco sujetos ingresando de noche a la casa de sus papás. En las imágenes se ven libros y documentos revolcados, desorden, como si alguien buscara información.

Según ella, Petro relacionó este episodio con su pasado en el M-19. “Él me recuerda a su pasado guerrillero. Es que yo fui de la guerrilla, es que no sé qué. Y me empieza a decir: ‘En su casa no encontraron nada’. Y ahí me derrumbé. Porque entraron a la casa de mis papás en noviembre, no se robaron nada, pero cogieron una foto de mi hijo, un mosaico; todas las pruebas las tengo, lo rompieron. Cuando el presidente me dice eso, yo dije: ‘Me jodí’. Él sabe. Por eso él nunca se solidarizó conmigo. Nunca. Yo ahí me derrumbé, me salí”, advierte la denuncia que reposa en la Fiscalía.

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Rodríguez ratificó sus señalamientos contra Juliana Guerrero y el poder que tenía en la Casa de Nariño, pero calificó como una forma de maltrato verbal las recriminaciones del presidente porque supuestamente ella se interpuso en el nombramiento de Guerrero porque ella era fea y Juliana no.

Angie Rodríguez reveló el intento que hizo el gobierno Petro para enlodar a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Foto: SEMANA

“La señora Juliana Guerrero es la que es el poder real, porque hay una red de mujeres; ellas son las que mandan. Ella llegaba allá, me decía siempre: ‘Nómbrame a este secretario general’. Perdóneme, pero yo no le voy a nombrar a nadie; la directora soy yo. ‘No, es que a mí el presidente ya me dijo’. A mí el presidente me puede decir lo que quiera, yo no voy a publicar eso. Y yo escondía las hojas de vida. Por eso me la gané de enemiga, porque ella pretendía manejar eso como su finca, como si esto fuera: publíqueme, quíteme, póngame, no sé qué; yo me opuse a eso”, explicó Rodríguez.

Todos estos episodios estuvieron, señala Rodríguez, acompañados de malos tratos. Sobre Juliana Guerrero, Angie Rodríguez cuenta más detalles.

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“El presidente me dice que la nombre viceministra de Juventud, yo reviso los documentos. Cuando me pasa, yo le digo: ‘No cumple’. Inmediatamente me contestó: ‘Es una orden’. Le dije que no cumple y me responde: ‘Lo que pasa es que usted le tiene envidia a ella porque ella sí es bonita’. Fue horrible, horrible, horrible, porque además fue el principio de todas las agresiones verbales que empecé a recibir de él. Creo que es mejor un daño físico que no emocional, ni psicológico”, contó Rodríguez.

Juliana Guerrero. Protegida del Gobierno Petro Foto: Presidencia de la República

Sobre las irregularidades en ese intento de nombramiento, dijo que Guerrero llegó a los ocho días con un título: “Yo dije pero a qué hora es un título, si ella siempre nos decía que estudiaba en la Universidad Popular del Cesar y acá hay un título de la San José. Entonces volví y le dije: ‘Presidente, yo no estoy de acuerdo’”.

La misma Angie Rodríguez hace referencia a por qué perdió la confianza y su negativa a la llegada de Guerrero al viceministerio de Juventudes: “¿Por qué no encajé? Porque hay una red de mujeres y yo nunca me presté para eso. Yo no fui una Laura Sarabia, ni un Benedetti. Ellos sí saben de eso. A mí no me gustaba eso”.

Angie Rodríguez. Foto: Alejandro Acosta – SEMANA

Del maltrato a la amenaza

La exdirectora del Dapre ha reclamado por su seguridad y contó un capítulo que relaciona a Isaac de León Beltrán, exsubdirector de operaciones de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf), quien fue el emisario del Gobierno que viajó a Europa a reunirse con Papá Pitufo, en mayo de 2024.

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“¿Usted sabe por qué Olmedo López no habla?, y yo le digo ‘no señor, no sé, doctor’. Angie, ¿usted sabe por qué Papá Pitufo no habla?, y le digo ‘no señor, no sé por qué’. Y él se corre el saco y me hace la seña como la de un arma, como si estuviera… Yo obviamente me asusté”, relató Rodríguez sobre esta amenaza directa, que, advirtió, era una más de las que venía recibiendo.

Isaac Beltrán. Emisario para encuentro con Papá Pitufo Foto: Captura de video

Planes con paramilitares, maltrato, señalamientos físicos, abuso de autoridad, amenazas, el “reinado” de Juliana Guerrero, forman parte de las denuncias de Rodríguez en la Fiscalía y que deben ser investigadas, aunque cree que todo va a quedar en impunidad. En la misma declaración dejó claro que la fiscal Luz Adriana Camargo es aliada de Petro.

“La Fiscalía no va a hacer nada y, pues, me paro allí un momentico porque, en efecto, yo, que trabajé en Presidencia, sabía que cuando querían llamaban a la fiscal y le decían quieta o actúe”, sentenció Rodríguez.