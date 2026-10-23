Day Vásquez denuncia que agredieron a su hijo menor de edad: “lo golpearon”

La exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, hizo una grave denuncia en sus redes sociales y alertó a las autoridades sobre la situación que se presentó en la noche de este viernes, 23 de octubre.

“Hace un momento hicieron salir a mi hijo del edificio…Lo golpearon y le quitaron el celular", dijo en sus redes.

Según información que se ha conocido, se trata de un menor de 13 años por lo que Vásquez está pidiendo a la Fiscalía y a la Policía que se indague sobre lo sucedido.

La preocupación de Day Vásquez se da porque ella ha recibido graves amenazas y en múltiples ocasiones, pero en esta ocasión su hijo está comprometido en la situación.

Justamente la alerta que está haciendo es porque interpondrá las acciones necesarias para que se determine si lo ocurrido tienen que ver con las amenazas que ha recibido por ser testigo en el proceso contra Nicolás Petro.

A raíz de la contundente colaboración que ella ha tenido con la justicia, cuenta con un principio de oportunidad con la Fiscalía, a pesar de que la defensa de Nicolás Petro ha buscado tumbar dicho principio.

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