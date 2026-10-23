Destruyeron y decomisaron kilos de dulces y lentes de contacto para Halloween: esto hallaron en Bogotá

A propósito de la celebración de Halloween, que tradicionalmente se lleva a cabo el 31 de octubre, la Secretaría de Salud de Bogotá intensificó sus operativos de inspección y control, con importantes hallazgos y medidas adoptadas.

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Esto fue lo que hallaron en Bogotá

Con el propósito de mitigar los riesgos de salubridad en esta fecha, que se caracteriza por el consumo masivo de dulces, este mes la entidad distrital ha realizado 99 operativos, ha intervenido 450 establecimientos comerciales y ha inspeccionado más de 15.140 kilogramos de alimentos, algunos de los cuales tuvieron que ser desechados.

Un total de 225 kilogramos de dulces, 177 litros de líquidos como gaseosas o refrescos y 67 litros de licor fueron destruidos por los funcionarios de la Secretaría de Salud, luego de encontrar inconsistencias en su rotulado o alteraciones en los productos.

Funcionaria de la Secretaría de Salud revisando bolsas de dulce para Halloween. Foto: Secretaría de Salud en Bogotá - API

Los disfraces cobran una relevancia particular en esta fecha, por lo que 11 operativos se enfocaron en productos cosméticos y dispositivos médicos.

Allí, las autoridades decomisaron 1.226 lentes de contacto temáticos que presentaban dificultades con su documentación sanitaria para la comercialización. Además, incautaron 67 frascos de maquillaje tipo látex, 10 kits de maquillaje tipo sangre y 600 copitos por carecer de etiquetado o permisos vigentes para su comercialización.

En síntesis, los productos destruidos o decomisados fueron:

225 kilogramos de dulces

177 litros de gaseosas o refrescos

67 litros de licor

1.226 lentes oculares temáticos

67 frascos de maquillaje tipo látex

10 kits de maquillaje tipo sangre

600 copitos

Con estos operativos, la Alcaldía intenta mitigar los riesgos de esta fecha, que históricamente ha estado marcada en Bogotá por algunas tragedias, como las muertes de Luis Andrés Colmenares (2010) y de Juan Esteban Moreno (2026).

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En total, se contemplan 209 operativos de inspección en las 20 localidades de Bogotá, por lo que aún quedan pendientes varias intervenciones a 7 días del 31 de octubre.

Para garantizar que la celebración transcurra sin contratiempos, la Secretaría Distrital de Salud emite las siguientes recomendaciones preventivas dirigidas a padres de familia y a la ciudadanía en general: