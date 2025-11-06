Se conoce la que sería la última foto de Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado, tras fiesta de Halloween

Siguen saliendo nuevos detalles de lo que ocurrió en la madrugada del pasado viernes, 31 de octubre, antes de que Jaime Esteban Moreno fuera asesinado tras un brutal golpiza que recibió después de salir de una fiesta de Halloween.

Recientemente, se conoció la que sería la última foto que se tiene de la víctima dentro del bar antes de que el crimen se perpetrara. La imagen fue publicada por Noticias RCN y, de acuerdo con ese medio, se encuentra en el expediente que lleva la Fiscalía General de la Nación referente al caso.

Esta sería la última foto de la víctima dentro de la discoteca en la que se realizó la fiesta esa noche y madrugada. | Foto: Captura de pantalla: Noticias RCN

En el material, que fue captado por una cámara de seguridad de Before Club, establecimiento en el que se realizó la celebración, se ve muy tranquilo a Jaime Esteban con el traje rojo, el mismo con el que posteriormente sale en los videos de las cámaras del sector.

Al parecer, esta fotografía se dio pocos minutos antes de que el joven de 22 años, junto a su amigo Juan David, optaran por abandonar la discoteca.

Un aspecto clave es que en la imagen nunca se ve que Moreno estuviera cerca de alguna de las dos mujeres que posteriormente acompañaron a los presuntos asesinos del estudiante. Además, tampoco se observa que hubiera alguna pelea con Juan Carlos Suárez o su otro cómplice.

Minutos después de esta fotografía, la víctima salió de Before Club y primero se dirigió a un Oxxo debido a que no consiguió ningún carro para irse a su casa. Hasta esa tienda, al parecer y según los testigos, llegaron los agresores y hubo un primer golpe contra el estudiante de Los Andes.

Posteriormente, los señalados asesinos alcanzaron a Jaime Esteban y, en una esquina del sector, lo comenzaron a golpear brutalmente, ocasionándole heridas que le provocaron la muerte, pese al esfuerzo que hicieron los trabajadores de la salud.

Esta fotografía y los videos hacen parte de las pruebas que tiene la Fiscalía dentro de la investigación. Este material será utilizado en la audiencia de medida de aseguramiento que se llevará a cabo este jueves, 6 de noviembre, y en la que muy posiblemente le solicitarán a un juez que sea enviado a la cárcel.