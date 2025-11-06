Suscribirse

Se conoce la que sería la última foto de Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado, tras fiesta de Halloween

La imagen es clave dentro de la investigación que se lleva por la muerte del estudiante de Los Andes.

Redacción Nación
6 de noviembre de 2025, 2:17 p. m.
Siguen saliendo nuevos detalles de lo que ocurrió en la madrugada del pasado viernes, 31 de octubre, antes de que Jaime Esteban Moreno fuera asesinado tras un brutal golpiza que recibió después de salir de una fiesta de Halloween.

Recientemente, se conoció la que sería la última foto que se tiene de la víctima dentro del bar antes de que el crimen se perpetrara. La imagen fue publicada por Noticias RCN y, de acuerdo con ese medio, se encuentra en el expediente que lleva la Fiscalía General de la Nación referente al caso.

En el material, que fue captado por una cámara de seguridad de Before Club, establecimiento en el que se realizó la celebración, se ve muy tranquilo a Jaime Esteban con el traje rojo, el mismo con el que posteriormente sale en los videos de las cámaras del sector.

Al parecer, esta fotografía se dio pocos minutos antes de que el joven de 22 años, junto a su amigo Juan David, optaran por abandonar la discoteca.

Contexto: Revelan lo que Juan Carlos Suárez dijo segundos antes de golpear a Jaime Esteban Moreno: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

Un aspecto clave es que en la imagen nunca se ve que Moreno estuviera cerca de alguna de las dos mujeres que posteriormente acompañaron a los presuntos asesinos del estudiante. Además, tampoco se observa que hubiera alguna pelea con Juan Carlos Suárez o su otro cómplice.

Minutos después de esta fotografía, la víctima salió de Before Club y primero se dirigió a un Oxxo debido a que no consiguió ningún carro para irse a su casa. Hasta esa tienda, al parecer y según los testigos, llegaron los agresores y hubo un primer golpe contra el estudiante de Los Andes.

Posteriormente, los señalados asesinos alcanzaron a Jaime Esteban y, en una esquina del sector, lo comenzaron a golpear brutalmente, ocasionándole heridas que le provocaron la muerte, pese al esfuerzo que hicieron los trabajadores de la salud.

Contexto: Habla joven que estuvo en la misma fiesta que Jaime Moreno antes de que lo mataran: contó la verdad de lo que pasó en Before Club

Esta fotografía y los videos hacen parte de las pruebas que tiene la Fiscalía dentro de la investigación. Este material será utilizado en la audiencia de medida de aseguramiento que se llevará a cabo este jueves, 6 de noviembre, y en la que muy posiblemente le solicitarán a un juez que sea enviado a la cárcel.

Mientras que avanza el proceso en contra de Juan Carlos Suárez, las autoridades siguen en la búsqueda del otro sujeto que es señalado de participar en la golpiza y el asesinato del estudiante de Los Andes, pero hasta el momento no hay rastro alguno de su paradero.

