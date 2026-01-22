La Fiscalía tiene un listado de testigos en contra de Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González, los dos principales implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, brutalmente golpeado en la noche del 31 de octubre de 2025, un crimen que quedó en video.

El ente acusador reveló detalles de esa acusación y de cómo los ahora enjuiciados serían los responsables de este ataque con las manos y que provocó la muerte del estudiante, cuando pretendía ignorar un problema que arrancó en un establecimiento nocturno de propiedad o sociedad de una congresista de la República.

“El 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 03:25 horas, en la calle 64 No. 10-15 de la ciudad de Bogotá, en vía pública, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro se acercaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se desplazaba en compañía de otro hombre, luego de haber salido de una fiesta en el establecimiento Before Club”, señaló la Fiscalía en la acusación.

En el documento se advierte lo que el país escuchó durante las audiencias preliminares: Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González golpearon a Jaime Esteban Moreno con tal fuerza que lo botaron al piso, donde continuaron con la agresión, de tal forma que un golpe fue fulminante; lo mató casi instantáneamente.

”En ese momento, Juan Carlos Suárez Ortiz le propinó a Jaime Esteban un puño en la nuca, que hizo que cayera al suelo. La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima, de apellido Cárdenas. Sin embargo, minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15 de esta ciudad, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban Moreno, determinados por Kleydimar Paola Fernández”, dijo la Fiscalía.

Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, no aceptó cargos

En la acusación, la Fiscalía enumeró un listado de testigos que superan los 30 y elementos de prueba para advertir de forma gráfica cómo Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González fueron los responsables del ataque violento contra Jaime Esteban Moreno. Hay videos, fotos e informes de investigadores que detallan lo que ocurrió.

“Para el momento de los hechos, Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González contaban con plena capacidad para comprender la ilicitud de su conducta. Sabían que concertarse con otra persona para golpear de manera contundente a un ser humano en estado de indefensión, y además dirigir los golpes hacia una zona vital como la cabeza, constituye un comportamiento contrario a derecho y, pese a ello, decidieron hacerlo”, señala la acusación.

Ricardo González, el cuarto implicado en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Foto: Semana TV

La Fiscalía espera, en la etapa de juicio, presentar todos los elementos de prueba, las evidencias y los testigos que, bajo la gravedad de juramento, revelarán los detalles de esa noche del 31 de octubre, donde los ahora enjuiciados se encargaron de golpear de manera violenta al estudiante de la Universidad de Los Andes luego de un presunto altercado en el interior del bar.