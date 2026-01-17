Nación

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

La mujer habló por primera vez y aprovechó para enviarles unas sentidas palabras a los allegados del joven de Los Andes asesinado.

Redacción Nación
17 de enero de 2026, 9:06 p. m.
Nancy Ortiz y su hijo Juan Carlos Suárez.
Nancy Ortiz y su hijo Juan Carlos Suárez. Foto: Foto 1: Conducta Delictiva / Foto 2: API

Nancy Ortiz, mamá de Juan Carlos Suárez, habló por primera vez después de que su hijo, presuntamente, matara a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, durante la madrugada del 31 de octubre de 2025.

En diálogo con el pódcast Conducta delictiva, la mujer explicó que el joven hoy está muy arrepentido de lo que pasó, pero sostiene que él no fue quien mató a la víctima.

Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz y Jaime Esteban Moreno.
Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Conducta delictiva / Foto 3: API

Actualmente, Suárez está acusado del crimen junto a Ricardo Rafael González Castro. Los dos están en prisión mientras avanza el proceso en su contra.

Ortiz aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la familia de Jaime Esteban, a quienes nunca ha podido ver en persona, sino simplemente las veces que han salido a través de los medios de comunicación.

“Nuevamente, le pido perdón a Dios y disculpas a ellos, especialmente a la mamá, al hermano y al papá. Esto no debió haber sucedido, esto fue una tragedia para todos”, comentó.

Nacy aseguró que toda su familia es muy entregada a Dios, por lo que nunca imaginaron que algo como esto pudiera llegarles a pasar. “Nosotros no atacamos a nadie”, señaló.

YouTube video 4WZgMn-ctvU thumbnail

Desde muy pequeño, según dijo, crio a Juan Carlos recalcando que la violencia nunca era el camino, por lo que se vio muy sorprendida al verlo agrediendo al estudiante de Los Andes.

La mujer recordó que el proceso no se ha terminado y, de manera sorpresiva, sostuvo que a lo largo de este se va a terminar sabiendo la “verdad de todo”.

Yo le entregué todo esto a la justicia divina de Dios y él va a ser el que muestre la verdad”, añadió.

En el espacio, además, aprovechó para enviarles un mensaje a todas las mamás que están cuestionándola por lo que hizo Juan Carlos.

“Un error lo puede cometer cualquiera, uno muchas veces escucha a los demás, pero no hace lo que tiene que hacer en el momento”, expresó.

Por otra parte, Nancy afirmó que no conocía a los otros jóvenes que se encontraban con su hijo esa noche en la discoteca y que, poco después, estuvieron presentes en la brutal golpiza al estudiante de Los Andes.

Pido disculpas, aunque si en algún momento sucedió esta tragedia, nosotros como familia no tenemos la culpa de nada. No necesitamos que nos estén amenazando, así no se soluciona ningún problema”, complementó.

Por el momento, Suárez permanece en prisión a la espera de que avance el caso en su contra, mientras que su mamá lo acompaña en todo este proceso.

