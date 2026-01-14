Nación

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

La mujer reveló la conversación que tuvo con el joven poco después de que fuera capturado tras la golpiza al estudiante de Los Andes.

Redacción Nación
14 de enero de 2026, 5:19 p. m.
Nancy Ortiz, Juan Carlos Suárez y Jaime Esteban Moreno.
Nancy Ortiz, Juan Carlos Suárez y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: Conducta Delictiva / Foto 2: Fiscalía / Foto 3: API

Nancy Ortiz, mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, habló por primera vez de lo que fue el crimen ocurrido el pasado 31 de octubre en la ciudad de Bogotá.

El hijo de la mujer aparece en un video golpeando de manera salvaje al estudiante de Los Andes. De hecho, él fue el primer detenido por el homicidio y actualmente se encuentra en la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.

La progenitora del hoy procesado dialogó con el pódcast Conducta delictiva y allí lo describió como una buena persona, que lamentablemente cometió un gran error. Incluso, aprovechó para pedirle perdón a la familia de Jaime Esteban.

Sellan establecimiento en el que el joven pasó la noche de su fallecimiento.
Jaime Esteban Moreno, joven que murió tras recibir una brutal golpiza. Foto: Foto 1: A.P.I - Foto 2: Instagram: @before_col

“Jamás imaginamos esta tragedia. Yo lloro y oro por Jaime Esteban en el cementerio y por mi hijo Juan Carlos. Es duro porque soy madre, pero vengo de otras tragedias en las que perdoné y eso es lo que hay que hacer”, comentó, en medio de las lágrimas.

El día en el que todo ocurrió, Ortiz contó que el joven salió de la casa sin avisarle, ya que ella estaba durmiendo. “Fue la primera vez que se salió sin despedirse”, comentó.

Fiscalía pide circular roja de Interpol a mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Fue hasta el otro día cuando volvió a tener noticias de él, un agente de la Policía la llamó para informarle que estaba detenido. “Yo quedé sentada, quieta, petrificada y no sabía qué pasó”, relató.

En ese momento, le dijeron que había protagonizado una riña, algo que le pareció extraño porque, según dijo, Juan Carlos no era de estar involucrado en ese tipo de problemas.

YouTube video 4WZgMn-ctvU thumbnail

Tras esto, se acercó hasta la estación de Policía y allí lo vio por primera vez desde el crimen. La mujer reveló lo que le dijo el joven en ese momento.

“Hubo una llamada y me dijo: ‘Madre, estoy en este problema’. Y yo dije algo muy duro: ‘Acabaste con tu abuela y conmigo. (...) Son cosas que pasan y no soy quién para juzgarte. Te amo mucho y seguiré guerreando por ti, porque eres mi hijo’”, relató.

Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; “El corazón está partido, el alma no es igual”

En ese momento, de acuerdo con el testimonio, Juan Carlos no sabía que Jaime Esteban estaba muerto. En la misma llamada, la mujer cuestionó a su hijo por haberle dado la golpiza al estudiante, aunque este le recordó que no sabía los pormenores de lo que había pasado.

En la conversación, Nancy le aseguró al joven que nadie lo iba a sacar de ahí, sino que tenía que encomendarse a Dios. “Le dije: ‘Tú eres un hombre de Dios, entonces ahora entrégate, es una prueba y un aprendizaje’. Ahí todavía no sabíamos qué había pasado con Jaime”, señaló.

En cuanto a la actitud, explicó que lo sintió muy calmado y pensativo. Incluso, le confesó que un Policía le regaló una biblia y se la pasó orando.

Poco después, ella volvió a su casa, prendió el televisor y de esta forma se enteró de la muerte del estudiante de Los Andes. “Yo quedé petrificada”, manifestó.

