Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; “El corazón está partido, el alma no es igual”

El universitario de Los Andes fue asesinado durante la madrugada del 31 de octubre, en Bogotá.

19 de diciembre de 2025, 2:09 p. m.
Mónica Jaramillo y su hijo Jaime Esteban Moreno.
Mónica Jaramillo y su hijo Jaime Esteban Moreno. Foto: Pantallazo de video de Caracol Televisión y redes sociales de Jaime Esteban Moreno.

La familia de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que fue asesinado a golpes durante la madrugada del 31 de octubre, después de haber salido de la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, intenta afrontar la vida aun con la ausencia de su ser querido.

Precisamente, su mamá, Mónica Jaramillo, habló En aguas profundas, programa de Caracol Televisión.

“No entiende uno cómo pueden quitar la vida a una persona de esa manera tan violenta, sin piedad. No necesitan un arma para quitarle la vida a una persona; a golpes lo hacen. Le acabaron su cráneo, tuvo fracturas, tuvo todas las lesiones que uno se puede imaginar a punta de golpes. Esto es inaceptable”, dijo, entre lágrimas, Jaramillo.

La mamá de Juan Esteban también manifestó que con la muerte del universitario toda su familia quedó destrozada.

“El dolor es tan grande. Es que el corazón está partido, el alma no es igual. Como que no hay cabida a la rabia. La indignación sí, porque rechazamos todas las manifestaciones de violencia contra los jóvenes, contra cualquier ser humano; Jaime Esteban era una persona que impactaba mucho la vida de los demás”, agregó en En aguas profundas.

Las autoridades buscan a Kleidyar Paola Fernández Sulbarán

Por ese crimen, el juez 69 de control de garantías ordenó, desde el pasado 3 de diciembre, la captura de una mujer de nombre Kleidyar Paola Fernández Sulbarán, quien ese 31 de octubre lucía un disfraz de color azul y quien, al parecer, habría participado en el asesinato del universitario de Los Andes.

Y es que en varios videos que se viralizaron en las redes sociales se pudo ver la brutal golpiza que recibió Moreno, quien tenía 20 años, a manos de dos sujetos identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro, que están siendo judicializados.

Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno.
Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

Sobre la presunta participación de Sulbarán en el crimen del universitario, Francisco Bernate, abogado de la familia del joven, dijo en día pasados en Caracol Radio que, efectivamente, en varios videos se pudo observar el rol que ella desempeñó en medio del caso. A su vez, el jurista destapó la mentira que les dijo a las autoridades.

“Son los videos en los que todo el país vio, donde podemos ver que ella apunta hacia esta persona y lo motiva a golpearlo. Sumado a su presencia en el lugar de los hechos, sumado a que dio declaraciones falsas a las autoridades sobre su lugar de residencia y a que su condición migratoria en Colombia era irregular. Todo esto está probado y nosotros confiamos en que será puesta a disposición de las autoridades”, señaló el abogado.

Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; "El corazón está partido, el alma no es igual"

