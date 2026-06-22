La situación de orden público en Cali continúa bajo seguimiento de las autoridades después de los disturbios registrados tras la segunda vuelta presidencial. Durante las últimas horas del domingo, diferentes sectores de la ciudad fueron escenario de bloqueos, enfrentamientos con la fuerza pública y daños a bienes públicos y privados, hechos que motivaron una respuesta conjunta de las autoridades locales y nacionales.

Las imágenes y videos de los bloqueos y manifestaciones en la calle 5 y Puerto Resistencia por seguidores del Pacto Histórico en Cali

Los episodios de violencia se produjeron en medio de manifestaciones posteriores a la jornada electoral. Como consecuencia, la Alcaldía de Cali, la Policía Metropolitana y organismos de investigación iniciaron la recopilación de material probatorio para identificar a los responsables de los desórdenes y determinar posibles responsabilidades penales.

Por esta razón, Alejandro Eder anunció la captura de las primeras personas presuntamente involucradas en los disturbios y confirmó que se mantiene la búsqueda de más individuos que hayan protagonizado desmanes y daños en la ciudad.

Los partidarios del candidato presidencial Ivan Cepeda de la coalición gobernante del Pacto Histórico queman una bandera estadounidense después de que los resultados electorales lo mostraran que se queda atrás en la segunda secesión de las elecciones en Cali, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

“Anoche capturamos a dos inicialmente. Aparentemente, ya tenemos a dos más. Estoy esperando que me confirmen”, aseguró Eder en diálogo con Blu Radio.

“Desde anoche mismo, anunciamos una bolsa de recompensas por 200 millones de pesos y esperamos en las próximas horas estar publicando fotos y afiches de las personas que estamos buscando”, comentó el alcalde sobre los culpables de los hechos y dando un parte de tranquilidad a la ciudadanía que no apoya estos hechos vandálicos.

“Fueron 15 cámaras afectadas en distintos puntos. Solo tres fueron derribadas, pero en general ya están recuperadas”, explicó el mandatario caleño. De igual forma, confirmó que tres estaciones del sistema MIO resultaron afectadas y un bus sufrió la rotura de su parabrisas.

Finalmente, Eder aprovechó para resaltar la labor de la fuerza pública en su ciudad: “(Los agentes son) unos berracos, la verdad, muy valientes, muy en la jugada”.

Las autoridades indicaron que durante los disturbios se registraron afectaciones a la movilidad, daños a infraestructura pública y alteraciones al orden público en distintos sectores de la capital vallecaucana.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, previo a las elecciones, anunció que tendría mano dura con quienes se atrevieran a destruir la infraestructura de la ciudad. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La administración distrital insistió en diferenciar el derecho a la protesta de las acciones violentas que derivan en daños materiales o afectan a terceros. En ese sentido, Eder reiteró que las manifestaciones pacíficas cuentan con garantías constitucionales, pero advirtió que quienes incurran en conductas delictivas deberán responder ante la justicia.

Las investigaciones continúan bajo coordinación de las autoridades competentes, que mantienen la revisión de videos, fotografías y demás elementos probatorios recolectados en diferentes puntos de la ciudad. Mientras avanzan esos procesos, la Alcaldía aseguró que seguirá trabajando junto con la fuerza pública para preservar el orden público y prevenir nuevos hechos de violencia.