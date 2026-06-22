Pico y placa en Cali del 23 al 28 de junio: así cambiará la rotación

La medida del pico y placa en Cali se implementa desde el 5 de enero de este año, según la Secretaría de Movilidad Distrital, y se extenderá hasta el 30 de junio de este año.
La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, y no aplica para taxis o motocicletas. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.
Pico y placa en Cali del 23 al 28 de junio
Los vehículos particulares con placas que finalicen en 1 y 2 no podrán circular por las calles en el horario de la medida durante este lunes 22 de junio. Así quedó la restricción para el resto de la semana:
- Martes 23 de junio: 3 y 4
- Miércoles 24 de junio: 5 y 6
- Jueves 25 de junio: 7 y 8
- Viernes 26 de junio: 9 y 0
- Sábado 27 de junio: no aplica
- Domingo 28 de junio: no aplica
En Cali, el pico y placa solo afecta a los vehículos particulares y los infractores deberán pagar una multa correspondiente a medio salario mínimo. Los que deseen saltarse la medida, podrán pagar la tasa de congestión, que debe ser liquidada hasta las 5:00 p. m. del día antes de usar el beneficio.
Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:
- Semestral: $2.920.000.
- Mensual: $480.000.
- Diario: $121.000.
Vehículos exentos
- Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.
- Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
- Carros eléctricos o híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
- Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.
- Motocicletas.