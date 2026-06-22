Pico y placa en Cali del 23 al 28 de junio: así cambiará la rotación

La medida del pico y placa en Cali se implementa desde el 5 de enero de este año, según la Secretaría de Movilidad Distrital, y se extenderá hasta el 30 de junio de este año.

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La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, y no aplica para taxis o motocicletas. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.

Pico y placa en Cali del 23 al 28 de junio

Los vehículos particulares con placas que finalicen en 1 y 2 no podrán circular por las calles en el horario de la medida durante este lunes 22 de junio. Así quedó la restricción para el resto de la semana:

Martes 23 de junio: 3 y 4

Miércoles 24 de junio: 5 y 6

Jueves 25 de junio: 7 y 8

Viernes 26 de junio: 9 y 0

Sábado 27 de junio: no aplica

Domingo 28 de junio: no aplica

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

En Cali, el pico y placa solo afecta a los vehículos particulares y los infractores deberán pagar una multa correspondiente a medio salario mínimo. Los que deseen saltarse la medida, podrán pagar la tasa de congestión, que debe ser liquidada hasta las 5:00 p. m. del día antes de usar el beneficio.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

Semestral: $2.920.000.

Mensual: $480.000.

Diario: $121.000.

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Vehículos exentos