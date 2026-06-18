Una de las infracciones más comunes es la que se refiere a parquear en zonas prohibidas o vías transitadas. Según el Código Nacional de Tránsito, esta falta está tipificada como la C03 y puede causar la inmovilización del carro.

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

De acuerdo a la normativa “se aplica cuando un conductor bloquea una vía pública o una intersección con su vehículo, impidiendo o alterando el tránsito normal (a menos que el bloqueo sea por un accidente)”.

La autoridad de tránsito puede bloquear o retirar con grúa a cualquier vehículo que esté estacionado de manera irregular en lugares prohibidos y por lo tanto, cometiendo la infracción C03.

Si el conductor responsable del vehículo se encuentra en el sitio, se le impondrá un comparendo pero el carro no será bloqueado ni retirado del lugar. Solo se le pedirá que lo movilice y deberá pagar una multa.

“En el evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción pertinente”, indicó el Ministerio de Transporte en el radicado No. 20241340319131.

Los conductores de vehículos mal parqueados, que obstruyan la vía, deberán pagar una multa. Foto: José Luis Guzmán. El País

La sanción económica para los que cometan la infracción es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) que en 2026 equivalen a $875.445 pesos. En caso de que el carro haya sido llevado a los patios del tránsito, deberá pagar los costos adicionales.

Los mal parqueados

La infracción C03 es la que corresponde a los vehículos mal estacionados. En Bogotá, estos son responsables del 54% de los trancones, según cifras entregadas por el concejal Juan David Quintero.

Estas son las multas que un conductor puede recibir si no paga la Zona de Parqueo Pago en Bogotá en 2026

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, entre enero y octubre de 2025 se registraron 51.000 comparendos a vehículos mal parqueados en la capital. La mayoría de infracciones se reportaron en Chapinero con 8.546 multas y Fontibón con 8.114.

En todo 2025 las sanciones por esta infracción en la capital fueron más de 60.000 con 16.000 inmovilizaciones por la misma causa. La entidad señaló que en este 2026, se están priorizando 30 tramos entre 7:00 a.m. y 9:00 p.m. donde se ha observado mayor reincidencia en la problemática.