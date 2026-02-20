Vehículos

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

Las autoridades confirmaron que en el primer mes del año se inmovilizaron 847 vehículos por estacionar en sitios prohibidos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

20 de febrero de 2026, 12:25 p. m.
En Bogotá, por ejemplo, hay operativos constantes para evitar que los conductores se estacionen en lugares que afecten la movilidad.
En Bogotá, por ejemplo, hay operativos constantes para evitar que los conductores se estacionen en lugares que afecten la movilidad.

La recuperación del espacio público y la gestión eficiente del tráfico fueron ejes centrales de la Secretaría Distrital de Movilidad durante 2025.

La multa de tránsito C02, por “estacionar un vehículo en sitios prohibidos”, es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que para el 2024 representa un monto cercano a los $ 650.000 pesos.
La multa de tránsito C02, por "estacionar un vehículo en sitios prohibidos", es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que para el 2026 representa un monto cercano a los $ 632.000 pesos.

A través de más de 15.000 operativos de control, Bogotá enfrentó el mal parqueo, una problemática que bloquea carriles y andenes, aumenta la congestión y pone en riesgo a peatones y ciclistas.

“Esta conducta afecta directamente la congestión y la seguridad vial. Nuestros agentes realizan recorridos permanentes en corredores estratégicos y puntos priorizados junto con las alcaldías locales para despejar vías y andenes”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Durante 2025, el equipo de Cultura para la Movilidad intervino más de 54.000 vehículos mal estacionados, logrando que más de 29.000 conductores corrigieran su comportamiento sin necesidad de sanción.

Además, se fortaleció el control a reincidentes: 358 licencias fueron suspendidas y se abrieron 10.162 procesos por reiteración en infracciones relacionadas con estacionamiento indebido.

Operativos contra mal parqueados en 2026

En 2026, la estrategia se fortalece con presencia permanente de Agentes Civiles de Tránsito y Policía de Tránsito en 30 tramos priorizados, entre 7:00 a.m. y 9:00 p.m., especialmente en corredores como la Autopista Norte, Calle 13, Calle 26 y Carrera 7.

Solo en enero de 2026 se realizaron 1.251 operativos, que dejaron más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido.

En paralelo, se desarrollaron 59 jornadas pedagógicas que permitieron interactuar con 4.531 conductores, de los cuales el 51 % corrigió su conducta.

“Con cultura y control seguimos liberando las vías de la ciudad. Para movernos mejor, debemos entender que parquear mal, incluso por cinco minutos, afecta a todos”, concluyó la Secretaria.

¿De cuánto es la multa por mal parqueo en Bogotá?

Según el Código Nacional de Tránsito, la multa C02 “estacionar en sitios prohibidos”, faculta a las autoridades para imponer un comparendo cuya multa es de $ 633.200, además, se puede inmovilizar el vehículo y llevar a los patios, por lo que el precio final que debería pagar el infractor podría superar el millón de pesos.

Mal Parqueo en las Calles de la Ciudad.
Mal Parqueo en las Calles de la Ciudad.

Cabe señalar que si el pago se hace dentro de los primeros cincos días hábiles posteriores a la infracción, tras haber realizado el curso pedagógico, el valor de la infracción baja a $ 316.600; si se hace en los 20 días posteriores, el precio es de $ 474.900.

