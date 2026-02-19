Vehículos

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

El vehículo se ha convertido en el primero modelo chino en debutar en la franquicia.

El auto eléctrico Xiaomi SU7 fue presentado en el MWC 2024 Foto: Xiaomi

Xiaomi organizó una experiencia inmersiva para probar la conducción del Xiaomi SU7 Ultra dentro del videojuego Gran Turismo 7.

Xiaomi SU7 el carro 100 % eléctrico de la firma Xiaomi. Foto: NurPhoto via Getty Images

El Xiaomi SU7 Ultra está disponible dentro del título de carreras Gran Turismo 7 desde el pasado 29 de enero. De esta forma, los jugadores pueden conducir virtualmente el coche eléctrico de la compañía china, capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora.

Para conocer de primera mano estas capacidades de conducción, la empresa ha preparado una experiencia inmersiva que cuenta con cuatro simuladores en los que los visitantes pueden probar de forma gratuita y realista el Xiaomi SU7 Ultra. Además, cada día se registrarán los mejores tiempos por vuelta, realizando una serie de competiciones diarias.

El evento de presentación, celebrado este miércoles en un encuentro con la prensa, contó con la presencia del campeón del mundo de Gran Turismo en 2023 y 2025, el granadino José Serrano, que destacó la velocidad del automóvil de Xiaomi dentro del juego, con cierta comodidad en las curvas por su potencia. No obstante, ha advertido que también requiere cierta habilidad para controlar la frenada. “Se lo recomendaría a jugadores familiarizados con Gran Turismo”, ha señalado.

En esta línea, desde PlayStation también han indicado que el auto requiere un frenado mayor en comparación con otros modelos del juego. Por otra parte, a diferencia de otros vehículos, el Xiaomi SU7 Ultra no genera tanto ruido al ser eléctrico, lo que puede hacer que los jugadores se confíen con la velocidad a la que están compitiendo.

En la actualidad, el juego diseñado por Polyphony Digital para PlayStation tiene en su garaje más de 500 vehículos, dentro de los que se destacan marcas como Nissan, Porsche, BMW y Mercedes-AMG; sin embargo, hasta el momento, los fabricantes chinos no habían hecho parte de ninguna de las 7 entregas de Gran Turismo en su historia.

En este sentido, esto significa un logro sin precedentes para Xiaomi, que gracias al SU7 Ultra ha escalado rápidamente en la industria, ubicándose como una de las firmas con mayor demanda gracias a este deportivo eléctrico de grandes prestaciones.

Este hito puede significar algo mucho más grande para la industria automotriz china, pues Xiaomi seguramente abrirá la puerta para que otras compañías del mismo origen puedan poner sus vehículos, no solo en Gran Turismo, sino en cualquier otro videojuego de simulación de carreras.

De hecho, la compañía Yangwang, submarca de alto rendimiento de BYD, también ha indicado que entrará a ser parte del videojuego en su versión para PlayStation 5; aunque no ha definido la fecha, sí se sabe que será con el Yangwang U9 Xtreme que comenzará a disfrutar de este ecosistema.

Yangwang U9 Xtreme en su versión de producción es el auto más rápido del planeta.
El piloto del U9X en esta marca histórica fue Marc Basseng, especialista alemán en circuitos con una extensa trayectoria en carreras de autos deportivos y de resistencia Foto: BYD

La llegada al mundo de los videojuegos se logró luego de que este vehículo se certificara como el más rápido del mundo, tras realizar una vuelta en Nürburgring Nordschleife en 6:59.157, hito que lo convirtió en el carro eléctrico de producción más veloz del planeta, al alcanzar una velocidad máxima de 496,22 km/h en el circuito de pruebas ATP de Alemania.

