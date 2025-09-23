Yangwang U9 Xtreme, el carro más rápido del mundo: eléctrico y lo fabrica marca que le va muy bien en Colombia

La industria de los vehículos eléctricos sigue creciendo y, con el paso de los días, los fabricantes dedicados a esta nueva tecnología sorprenden marcando hitos y rompiendo marcas que, hasta entonces, pertenecían a vehículos a combustión.

El turno ahora es para Yangwang, la submarca de lujo de BYD, firma china que sigue en lo más alto de la producción de autos a pilar.

En esta oportunidad, la compañía logró establecer un nuevo récord mundial de velocidad máxima para un auto de producción, alcanzando los 496,22 km/h. Este hito se llevó a cabo en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg en Alemania.

La hazaña se consiguió con el más reciente hiperdeportivo de Yangwang, denominado U9 Xtreme, el pasado 14 de septiembre de 2025, superando su propia marca anterior para vehículos eléctricos, la cual estaba fijada en 490,484 km/h, convirtiéndose en el auto más rápido del mundo en general.

Este hito de la ingeniería moderna establece un nuevo estándar en movilidad eléctrica, combinando potencia y velocidad incomparables con cero emisiones.

Originalmente conocido como U9 Track/Special Edition, y ahora confirmado oficialmente como Yangwang U9 Xtreme en su versión de producción, el auto más rápido del planeta toma la arquitectura técnica existente del U9 actualmente a la venta en China y aprovecha el potencial de una serie de evoluciones clave.

¿Por qué el Yangwang U9 Xtreme es una ‘bestia’?

Este modelo incluye un tren motriz actualizado con eléctricos de ultraalto voltaje de 1200 V (frente a 800 V), una batería Blade de litio-ferrofosfato con una notable tasa de descarga de 30C, cuatro motores de ultraalta velocidad que alcanzan hasta 30.000 rpm y producen en conjunto más de 3.000 PS, neumáticos semi-slick de nivel de competición, y suspensión DiSus-X revisada con una puesta a punto específica para soportar las mayores exigencias de conducción en circuito.

“Este es un momento de enorme orgullo para todos en la división de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y solo gracias a este compromiso es posible lograr un vehículo como el U9X. Extiendo mi gratitud a todo el equipo y mi agradecimiento al piloto, Marc Basseng, por su destreza y aporte técnico. Es fantástico que el auto de producción más rápido del mundo sea ahora eléctrico”, señaló la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.

El piloto del U9X en esta marca histórica fue Marc Basseng, especialista alemán en circuitos con una extensa trayectoria en carreras de autos deportivos y de resistencia.

“Este récord solo fue posible porque el U9 Xtreme tiene un rendimiento increíble. Técnicamente, algo así no es posible con un motor de combustión. Gracias al motor eléctrico, el auto es silencioso, no hay cambios de carga, y eso me permite concentrarme aún más en la pista”, dijo el encargado de marcar el nuevo récord.