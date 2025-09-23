Suscribirse

Hyundai y Genesis preparan nuevos modelos para alcanzar ambiciosas cifras en 2030: ¿qué tienen entre manos?

La firma surcoreana busca aumentar a 18 su oferta de vehículos híbridos, además de ofrecer una gran mayoría de opciones electrificadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

23 de septiembre de 2025, 12:44 p. m.
Adriana Casadiego, gerente de marca de Hyundai Colombia, habló con Semana sobre el mercado automotor y el posicionamiento de la compañía en Colombia.
Hyundai reveló sus proyecciones para los próximos cinco años en Estados Unidos y el mundo. | Foto: Getty Images

Hyundai reafirmó su meta de alcanzar los 5,55 millones de ventas mundiales de vehículos en 2030, de los cuales un 60 % serán vehículos electrificados, alcanzando los 3,3 millones de unidades, con un crecimiento significativo previsto en Norteamérica, Europa y Corea.

La estrategia de vehículos eléctricos de Hyundai Motor incluye productos adaptados a cada región y diseñados para mercados específicos, con una ampliación de su gama de híbridos a más de 18 modelos de aquí a 2030, incluida la introducción de modelos híbridos Genesis a partir de 2026.

Precisamente, la marca de lujo de Hyundai, Genesis, aspira a alcanzar las 350.000 ventas anuales en 2030, ampliando su presencia en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Corea, China y los mercados emergentes.

Contexto: Dejan ‘fríos’ a policías de tránsito: no podrán volver a imponer comparendos con práctica que tenía cansados a moteros y conductores
La fábrica Metaplant America de Hyundai Motor Group, el 26 de marzo de 2025, en Ellabell, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart, Archivo)
Hyundai aumentó sus previsiones para 2030 y reveló la estrategia que adoptará para conquistar las 5,5 millones de unidades. (Foto AP/Mike Stewart, Archivo) | Foto: AP

La visión de producto de la marca incluye SUV de lujo como los conceptos X Gran Equator y Neolun, modelos halo emocionales como el X Gran Coupe Concept, y Magma Halo, y vehículos ultra exclusivos que elevan su posicionamiento de lujo.

En Norteamérica, como parte del plan de inversión de Hyundai anunciado en agosto, Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) tiene previsto alcanzar una capacidad de producción total de 500.000 unidades en 2028, centrándose en los vehículos híbridos y eléctricos. Esta expansión creará 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Georgia y supondrá una inversión de 2.700 millones de dólares en tres años.

Hyundai Motor aspira a producir en el país más del 80 % de los vehículos vendidos en Estados Unidos de aquí a 2030, con un aumento del contenido de la cadena de suministro del 60 % al 80 %.

A escala mundial, la empresa prevé acelerar su capacidad de producción, añadiendo 1,2 millones de unidades de aquí a 2030. Esta cifra incluye 500.000 unidades adicionales de HMGMA, 250.000 unidades del centro de exportación multimodelo de Pune (India) y 200.000 unidades de la planta especializada en vehículos eléctricos de Ulsan.

Además, se espera que las plantas de CKD de Arabia Saudí, Vietnam, el norte de África y otros países aporten otras 250.000 unidades. En concreto, la planta de Arabia Saudí, cuyo inicio de actividad está previsto para el cuarto trimestre de 2026, contará con robótica de última generación, y fabricación localizada en el marco de la iniciativa ‘Saudi Made’, con una capacidad de producción de 50.000 unidades.

“A través de nuestro compromiso con la electrificación, nuestra inversión en vehículos definidos por software, nuestro enfoque en la excelencia en la fabricación y nuestra dedicación a tratar a cada cliente como un invitado de honor, estamos construyendo la empresa de movilidad del futuro”, ha expresado el presidente y consejero delegado de Hyundai, José Muñoz.

Contexto: Luto en la industria automotriz: murió el diseñador de uno de los carros más queridos en Colombia y en el mundo
Hyundai aumentó sus ventas en Estados Unidos, durante 2024, en un 4 %.
Hyundai aumentó sus ventas en Estados Unidos, durante 2024, en un 4 %. | Foto: Getty Images

Aumento de previsiones

Al mismo tiempo, Hyundai revisó al alza entre un 5 % y un 6 % su previsión de ingresos para este año, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales respecto al anuncio de enero, al tiempo que estima un margen de beneficio operativo (Ebit) de entre el 6 % y el 7 % en 2025, un punto porcentual menos de lo previsto, fruto del gasto para eludir los aranceles de Estados Unidos a las compañías asiáticas.

Así lo anunció el director financiero de la firma, Seung Jo (Scott) Lee, durante el Día del Inversor celebrado por primera vez fuera de Corea del Sur, en Nueva York, Estados Unidos.

Allí, el director ha expuesto las estrategias financieras de la empresa y ha anunciado la actualización de las directrices anuales de Hyundai, el plan de inversiones futuras, el objetivo financiero a medio y largo plazo y la política de retorno al accionista.

En concreto, Hyundai ha anunciado un plan de inversión de 55.512 millones de dólares para los cinco años comprendidos entre 2026 y 2030, lo que supone un aumento de 4.027 millones de dólares respecto a las previsiones del año pasado.

Contexto: El accesorio por el que estarían multando e inmovilizando las motos de forma equivocada: ¿qué dice la norma?
Hyundai Ioniq 5 será el encargado de nutrir los carros autónomos de Alphabet.
La firma surocreana Hyundai le ganó el pulso a Zeekr. | Foto: Getty Images

El desglose de la inversión incluye 22.191 millones de dólares para Investigación y Desarrollo (R&D), 27.505 millones de dólares para Gastos de Capital y 5.816 millones de dólares para inversiones estratégicas.

El objetivo de esta inversión es reforzar la competitividad global mediante el desarrollo del talento en software, la ampliación de la capacidad localizada y la inversión en áreas estratégicas, incluidas las tecnologías del futuro.

HyundaiVenta de carroscarros eléctricosEstados Unidos

