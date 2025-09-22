El accesorio por el que estarían multando e inmovilizando las motos de forma equivocada: ¿qué dice la norma?

A menudo, se conocen videos en redes sociales en el que los conductores y motociclistas graban los procedimientos que realizan los agentes y policías de tránsito.

Allí, se puede evidenciar como algunos uniformados cumple a cabalidad con lo estipulado, pero otros, aparentemente, desconocen las normas y terminan perjudicando a los motociclistas.

Algunos de estos casos están relacionados con un accesorio que es muy común entre la comunidad motera y que es instalado en sus vehículos como medida de protección.

Los agentes de tránsito no pueden ordenar la inmovilización pro el uso de sliders o barras de protección. | Foto: Jorge Orozco/El País

Se trata de las barras de protección, nombre con el que se le conoce en el marcado popular a los sliders, elementos que van instalados en las motocicletas como medida extra de protección para el piloto y su acompañante.

Ante la utilización de estos accesorios, la duda recae directamente en si un agente o policía de tránsito puede imponer un comparendo y ordenar la inmovilización de la motocicleta.

Según el Ministerio de Transporte, las barras de protección que se encuentren debidamente instaladas no pueden ser consideradas como defensas rígidas, pues no corresponde a modificaciones estructurales del vehículo.

De igual forma, se estipula que un agente o policía de tránsito no puede ordenar la inmovilización de una motocicleta por portar este tipo de elementos, razón por la que se le recomienda a los conductores grabar el procedimiento para tener evidencia a la hora de reclamar y solicitar la devolución del dinero correspondiente a los gastos de grúa y patios.

El uso de estos elementos en la s motos es ante la ausencia de modos de seguridad pasiva. | Foto: Made with Google AI

Al respecto, el señor Biter, experto en movilidad, ha publicado varios videos en sus redes sociales indicando qué se debe hacer en estos casos.

“Los sliders, barras de protección y defensas, estos no se pueden considerar defensas rígidas dado que su función está encaminada a proteger al conductor y a su acompañante en un eventual siniestro vial con el fin de prevenir o evitar o prevenir lesiones, lo anterior, teniendo en cuenta que las motocicletas no cuentan con un sistema de seguridad pasiva como los son, por ejemplo, cinturones de seguridad o airbags, o en algunos casos con elementos de seguridad activa como frenos ABS a diferencia de vehículos de 4 o más ruedas”, indicó el experto, refiriéndose a la circular publicada por el Ministerio de Transporte.

Así mismo, señaló que este documento deja claro que no procede ningún tipo de comparendo ni inmovilización por portar estos elementos.

Este documento, que es la respuesta oficial a la inquietud de un ciudadano, indica que “el artículo 30, al no referirse a los accesorios que se mencionan no podrían ser sustento para la imposición de comparendos en virtud de la instalación de estos dispositivos denominados sliders, barras de protección o defensa, pues como ya se indicó, no pueden ser considerados como defensas rígidas, dado que su función está encaminada a proteger al conductor, los elementos estructurales y a su eventual acompañante”.