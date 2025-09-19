¿Un solo curso pedagógico le sirve para tener el 50 % de descuento en más de una infracción? Esto dice la norma

Los conductores a quienes se les impone una orden de comparendo o les llega la notificación por fotomulta, pueden acceder a un curso pedagógico para evitar pagar el 100 % de la multa, que en algunos casos es bastante alta.

En Colombia, cabe la posibilidad de realizar un curso pedagógico para poder acceder a un 50 % o 25 % de descuento del total de la infracción; cabe señalar que este beneficio no cobija los gastos de patios o de transporte en grúa.

Lo primero que hay que señalar es que para los comparendos notificados en vía, es decir, los que son impuestos directamente al conductor, este podrá acceder al beneficio del 50 % de descuento dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición. De allí en adelante, hasta el día 20, el beneficio será del 25 %.

Si el comparendo es impuesto personalmente, el plazo para el descuento es de 5 días hábiles luego de la infracción. | Foto: Guillermo Torres /Semana

El tratamiento para las fotomultas es diferente, pues en este caso, el descuento de la mitad del valor del comparendo se podrá obtener si se hace el curso en los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. Hasta los 26 días hábiles, solo podrá recibir el 25 % de descuento.

En Bogotá, por ejemplo hay diferentes lugares donde se puede realizar el curso pedagógico para poder acceder a estos beneficios:

PUNTOS DIRECCIÓN Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 Calle 13 #37-35. Secretaría Distrital de Movilidad Sede Antonio Nariño Edificio Restrepo, Calle 14 Sur # 22 – 27. Secretaría Distrital de Movilidad Sede Fontibón Centro Calle 19 # 99 – 68. Secretaría Distrital de Movilidad Sede Kennedy Tintal Plaza Avenida Carrera 86 # 6 - 37, Local 286 – 287. Secretaría Distrital de Movilidad Sede Suba Centro Comercial San Rafael Calle 134 # 55 - 30, Sótano 2.

¿Cómo se debe agendar el curso?

Para el agendamiento del curso, el ciudadano debe estar inscrito y activo en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT; luego, tendrá que solicitar una cita cuya confirmación de hora y lugar será enviada a través del correo eléctrico registrado en el sistema.

Es importante asistir puntualmente al curso, pues en caso de no presentarse en el tiempo indicado, deberá volver a realizar la diligencia.

¿Cuántos cursos se pueden realizar por infracción notificada?

Las autoridades recuerdan a los infractores que el curso tiene una duración de dos horas de cátedra y que por cada orden de comparendo se debe realizar un curso.

El dinero que se recoge por comparendos es destinado para financiar los planes de seguridad vial y la cultura ciudadana. | Foto: Guillermo Torres

Finalizado el curso, el infractor recibirá un volante para pago en entidades autorizadas o también podrá efectuar el pago en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, para el caso de Bogotá.

Para acceder al beneficio del descuento, es indispensable realizar el curso pedagógico y efectuar el pago dentro de los plazos establecidos, según el tipo de imposición (presencial o medio electrónico).

Así mismo, en caso de no encontrarse en Bogotá o de no haber disponibilidad en el sistema de agendamiento de la Secretaría Distrital de Movilidad, el curso podrá ser realizado en un Centro Integral de Atención u organismo de tránsito autorizado por el Ministerio de Transporte.

Para el caso de las fotomultas, el tiempo para lograr el descuento es mayor. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

¿Quiénes están exentos de realizar curso pedagógico?

Los ciudadanos que hayan efectuado el pago o suscrito una facilidad de pago antes del 31 de diciembre de 2020, respecto a multas impuestas hasta el 31 de mayo de 2020, están exentos de realizar el curso pedagógico.

Por último, los infractores debe tener actualizados los datos y huella dactilar en el RUNT. Además, si no se cuenta con el documento de identidad, debe presentar la contraseña del documento y no se aceptan denuncias de pérdida ni otros documentos con foto y número de cédula.