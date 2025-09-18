Suscribirse

Vehículos

El enemigo número 1 para la pintura del carro: muchos lo adoran, pero realmente es nefasto

El cuidado exterior del vehículo es calve para mantener su valor y evitar reparaciones costosas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

18 de septiembre de 2025, 7:18 p. m.
Para mantener la pintura de su vehículo en óptimas condiciones y preservar su belleza, es esencial aplicar cera regularmente.
Para mantener la pintura de su vehículo en óptimas condiciones y preservar su belleza, es esencial aplicar cera regularmente. | Foto: Getty Images

Mantener el carro limpio y reluciente parecer ser una tarea complicada en ciudades donde hay lluvias constantemente; sin embargo, quienes viven en zonas donde prima el sol, la situación no es tan fácil, pues hay otros factores que pueden afectar el vehículo.

Lo primero que hay que señalar es que, independientemente del color, la pintura, además de tener un papel estético, también cumple funciones encaminadas a salvaguardar la carrocería a lo largo del tiempo.

Un pintura en buen estado y en excelente condiciones ayuda a preservar el valor del carro en caso de que se quiere vender; sin embargo, mantenerla intacta requiere de acciones puntuales contra el enemigo oculto que, paradójicamente, todos celebran cuando aparece.

Contexto: ¿Es bueno rectificar un rin? Consejos para saber si es lo mejor o hay que comprar uno nuevo
La época de lluvias supone un mayor reto para el cuidado de los carros. Es cuando más hay que lavarlos.
Es importante utilizar los productos adecuados para evitar lesionar la pintura del carro. | Foto: Getty Images

Se trata del sol, pues la radiación ultravioleta propia del astro rey afecta, la afecta de forma contundente.

Algunos portales expertos en el tema de estética automotriz ha identificado que dejar el carro expuesto por largos periodos al rayo del sol puede ocasionar la oxidación de la pintura.

Este fenómeno se percibe a través de la perdida de brillo e intensidad, la decoloración y quiebres o agrietamientos que terminan en peladuras, algo que implica un gasto extra para cualquier conductor.

Ante este panorama, la recomendación en las zonas donde la radiación es mayor y el sol es casi que permanente, es a la de guardar el carro en lugares con sombra y a evitar dejarlo por varios días expuesto a la luz.

Así mismo, se ha podido identificar que los colores más intensos son los que más sufren daños por culpa de la radiación; en esta caso el azul o el rojo son algunos de los que experimentan un desgaste más acelerado.

Contexto: Prepárese para una nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ¿es obligatorio?
Lavar un carro
El sol es el enemigo número 1 de la pintura de los carros. | Foto: Getty Images

¿Qué otros enemigos tiene la pintura del carro?

Aunque el soles el número uno y muchas veces pasa desapercibido, hay otros que también pueden resultar por afectar el estado estético del carro.

El excremento de las aves es uno de ellos, pues su compuesto químico, si no se reacciona de inmediato, puede dejar manchas donde se pose.

La contaminación ambiental y el polvo también juegan en contra del cuidado del carro. A través del aire viajan partículas químicas que pueden manchar o afectar la pintura sin que se pueda hacer nada al respecto, lo que termina por promover la corrosión y la pérdida de brillo.

Por otro lado, a la hora de lavar el carro o de dejarlo en los lugares donde se prestan estos servicios, hay que cerciorarse de utilizar los productos adecuados, ya que se pueden utilizar cepillos o elementos abrasivos que pueden rayar el vehículo.

En el caso de las regiones costeras, la arena y la salinidad en el ambiente son elementos peligrosos para el estado de la carrocería y la intensidad del color.

Si bien estos últimos enemigos de la pintura también son de cuidado, la radiación solar es la más agresiva, sin importar que se traten de días nublados, por lo que es un factor que ataca sin importar la región.

Contexto: Marca que está despegando en Colombia, con eléctricos, tomaría las riendas de una antigua planta de Nissan
El excremento de ave es altamente dañino para la pintura de los carros. Es necesario actuar de inmediato.
El excremento de ave es altamente dañino para la pintura de los carros. Es necesario actuar de inmediato. | Foto: Getty / Montaje Semana

¿Qué se puede hacer para proteger la pintura del carro?

  • Lavado con productos acertados: Mantener la superficie libre de contaminantes evita que los ácidos y partículas se incrusten en la pintura.
  • Estacionar bajo techo o utilizar cubiertas para el auto: La manera más efectiva de evitar el daño solar es reducir el tiempo de exposición directa.
  • Adquirir tratamientos cerámicos: Una capa de cera de calidad ayuda a crear una barrera contra los rayos UV y la contaminación. Estas tecnologías brindan mayor resistencia y protección contra la oxidación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miss Universe Bogotá confesó que estuvo al borde de la muerte tras delicado procedimiento quirúrgico: “Casi muero”

2. Marchas en Bogotá del 19 al 20 de septiembre de 2025: consulte cómo estará la movilidad en las principales vías de la ciudad

3. Venezolanos explotaban a niños indígenas para pedir limosnas en parques y esquinas de la ciudad de Medellín

4. ¿Quién era Celeste Rivas?, la adolescente que desapareció hace un año y fue encontrada muerta en el Tesla del cantante D4vd

5. Gobierno Petro no ha girado recursos para alimentar, alojar y garantizar la seguridad de exguerrilleros y exmilitares condenados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CarrosMotor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.