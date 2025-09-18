El enemigo número 1 para la pintura del carro: muchos lo adoran, pero realmente es nefasto

Mantener el carro limpio y reluciente parecer ser una tarea complicada en ciudades donde hay lluvias constantemente; sin embargo, quienes viven en zonas donde prima el sol, la situación no es tan fácil, pues hay otros factores que pueden afectar el vehículo.

Lo primero que hay que señalar es que, independientemente del color, la pintura, además de tener un papel estético, también cumple funciones encaminadas a salvaguardar la carrocería a lo largo del tiempo.

Un pintura en buen estado y en excelente condiciones ayuda a preservar el valor del carro en caso de que se quiere vender; sin embargo, mantenerla intacta requiere de acciones puntuales contra el enemigo oculto que, paradójicamente, todos celebran cuando aparece.

Es importante utilizar los productos adecuados para evitar lesionar la pintura del carro. | Foto: Getty Images

Se trata del sol, pues la radiación ultravioleta propia del astro rey afecta, la afecta de forma contundente.

Algunos portales expertos en el tema de estética automotriz ha identificado que dejar el carro expuesto por largos periodos al rayo del sol puede ocasionar la oxidación de la pintura.

Este fenómeno se percibe a través de la perdida de brillo e intensidad, la decoloración y quiebres o agrietamientos que terminan en peladuras, algo que implica un gasto extra para cualquier conductor.

Ante este panorama, la recomendación en las zonas donde la radiación es mayor y el sol es casi que permanente, es a la de guardar el carro en lugares con sombra y a evitar dejarlo por varios días expuesto a la luz.

Así mismo, se ha podido identificar que los colores más intensos son los que más sufren daños por culpa de la radiación; en esta caso el azul o el rojo son algunos de los que experimentan un desgaste más acelerado.

El sol es el enemigo número 1 de la pintura de los carros. | Foto: Getty Images

¿Qué otros enemigos tiene la pintura del carro?

Aunque el soles el número uno y muchas veces pasa desapercibido, hay otros que también pueden resultar por afectar el estado estético del carro.

El excremento de las aves es uno de ellos, pues su compuesto químico, si no se reacciona de inmediato, puede dejar manchas donde se pose.

La contaminación ambiental y el polvo también juegan en contra del cuidado del carro. A través del aire viajan partículas químicas que pueden manchar o afectar la pintura sin que se pueda hacer nada al respecto, lo que termina por promover la corrosión y la pérdida de brillo.

Por otro lado, a la hora de lavar el carro o de dejarlo en los lugares donde se prestan estos servicios, hay que cerciorarse de utilizar los productos adecuados, ya que se pueden utilizar cepillos o elementos abrasivos que pueden rayar el vehículo.

En el caso de las regiones costeras, la arena y la salinidad en el ambiente son elementos peligrosos para el estado de la carrocería y la intensidad del color.

Si bien estos últimos enemigos de la pintura también son de cuidado, la radiación solar es la más agresiva, sin importar que se traten de días nublados, por lo que es un factor que ataca sin importar la región.

El excremento de ave es altamente dañino para la pintura de los carros. Es necesario actuar de inmediato. | Foto: Getty / Montaje Semana

¿Qué se puede hacer para proteger la pintura del carro?