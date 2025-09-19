Suscribirse

Vehículos

Dejan fríos a policías de tránsito: no podrán volver a imponer comparendos con práctica que tenía cansados a moteros y conductores

El Consejo de Estado tomó una decisión que favorece a quienes tienen sus vehículos guardados y sin usarlos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

19 de septiembre de 2025, 2:23 p. m.
La policía no da abasto para hacer control de la seguridad, mucho menos a ejercer las labores propias del control del tránsito. Numerosos municipios están en transición hacia un modelo de contratación de agentes, pero las exigencias demoran el proceso.
Los policías de tránsito deberán corroborar que el vehículo se encuentre en uso para imponer este tipo de comparendo. | Foto: guillermo torres-semana

El Consejo de Estado tomó una decisión que beneficia a los propietarios de vehículos que se encuentran en desuso, estacionados de forma permanente o que están abandonados en un garaje, parqueadero o patio.

Se trata de las llamadas multas de tránsito automáticas, las cuales eran impuestas a los vehículos que no estaban en circulación, argumento que fue utilizado, precisamente, para demostrar que era una medida injusta para sus propietarios.

Según el alto tribunal, los agentes de tránsito no podrán imponer comparendos a las motocicletas o vehículos que no tengan el SOAT vigente o la revisión técnico-mecánica al día y que no estén en circulación, algo que venía ocurriendo con regularidad en el país.

Contexto: El enemigo número 1 para la pintura del carro: muchos lo adoran, pero realmente es nefasto
Entre las modalidades de fraude encontradas por la Adres están el ‘pitufeo’ y ‘gemeleo’ de las cuentas. Sin embargo, con inteligencia artificial la entidad está detectando estas prácticas delictivas. foto: Colprensa / fotomontaje El País.
El SOAT es obligatorio para poder mover cualquier vehículo por las vías del país. Foto: Colprensa / fotomontaje El País. | Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

Estas multas automáticas se generaban con los datos obtenidos a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), plataforma que permitía corroborar si alguno de estos documentos se encontraba vencido para que se impartiera el comparendo correspondiente, sin constatar si el vehículo o motocicleta objeto de la supuesta infracción estaba siendo utilizado o había sido sorprendido en una vía sin la documentación necesaria para su circulación.

De esta manera, y gracias a la decisión del alto tribunal, los agentes de tránsito no podrán imponer comparendos sin contar con evidencia que sustente que el vehículo, cuyo SOAT o revisión técnico-mecánica se encuentren vencidos.

Esta decisión del Consejo de Estado, deja sin piso varias circulares del Ministerio de Transporte, que promovían este accionar y desconocían lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, donde se deja claro que las multas por SOAT o revisión técnico-mecánica solo se pueden imponer a los vehículos que estén en movimiento.

¿Le pueden poner un comparendo por SOAT o técnico-mecánica en un parqueadero?

El creador de contenido Milton Alejandro Gaviria, conocido en redes sociales como @Elprofemiltong, explicó en un video si un agente de tránsito o policía puede ingresar a un centro comercial para multar a un infractor.

Contexto: ¿Los carros con placa azul no tienen pico y placa y no pagan impuestos? Mitos, realidades y cómo tramitarlas
Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
Comparendo policía de tránsito Bogotá | Foto: Guillermo Torres /Semana

En primer lugar, indicó que las autoridades no pueden ingresar a un parqueadero privado o público para verificar quién está incumpliendo alguna norma; es decir, no están autorizados para entrar al parqueadero de un centro comercial para constatar si hay vehículos sin la revisión técnico-mecánica o el SOAT al día, basándose en la información obtenida del RUNT.

Sin embargo, aclaró que si un agente sorprende a un conductor circulando con alguno de estos documentos vencidos y lo ve ingresar a un parqueadero público, sí puede proceder con la orden de comparendo.

“Las autoridades de tránsito pueden operar en todas las vías públicas y en las vías privadas abiertas al público, y un parqueadero es una zona privada abierta al público. Ahora bien, una cosa es que usted esté conduciendo su vehículo en día de pico y placa y lo vea el agente entrando al parqueadero. Ahí sí le pueden hacer la orden de comparendo, pero otra cosa es que entre a un parqueadero a ver qué vehículos tienen pico y placa para hacer comparendos; eso sí no se puede”, explicó el experto.

Contexto: Prepárese para una nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ¿es obligatorio?
Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros
La revisión técnico-mecánica es obligatoria para poder movilizar cualquier vehículo en el país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Lo mismo ocurre con el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; una cosa es que lo vean a usted conduciendo sin tener el SOAT vigente y otra que entren a un parqueadero a ver qué vehículos no tienen SOAT para realizarle la orden de comparendo, eso no se puede hacer”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva condena contra cabecillas del ELN, ahora por el crimen de tres firmantes de paz

2. Definido el canal que transmitirá el Mundial de Ciclismo: así podrá ver a Egan Bernal vs. Pogačar

3. El expresidente Iván Duque fue invitado como jurado para premio de sostenibilidad de la Fundación Catar

4. Fin de semana de Amor y Amistad: consulte las medidas de seguridad en varias localidades de Bogotá

5. Gloria Miranda reapareció tras incómodo momento que vivió con Petro y respondió por descertificación: “Colombia no falló”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

comparendos de transitoConsejo de EstadoSoatRevisión Técnico Mecánica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.