Al estar movilizándose en las vías y calles del país en una moto, siempre es importante revisar el estado actual de esta, ya que permite prevenir cualquier fallo o irregularidad que presente el vehículo, que posteriormente puede convertirse en un problema mucho más grave.

¿Sale humo blanco del escape de su carro? Esto significa según expertos

Uno de estos es alguna complicación que se encuentre en la combustión, ya que a partir de ello puede haber presencia de humo saliendo del escape de la moto. Esto termina preocupando al motociclista, ya que este suceso indica una señal de alerta.

No obstante, ocurren situaciones en las que el color del humo que sale del escape es diferente, generando una incertidumbre y confusión en el piloto, al no tener ninguna claridad sobre lo que está observando.

De acuerdo con el concesionario de motos, Maquina Motors, los colores de humo determinan ciertas fallas que presenta la motocicleta, las cuales varían según el nivel de gravedad en la combustión del vehículo.

La razón de cada color de humo que sale del escape de la moto

Cada color del humo tiene su caso particular, que explica las problemáticas que tiene la motocicleta.

Uno de los más notables en observar es el humo blanco, el cual, según los expertos, no significa que el motor tenga un problema, ya que ocurre principalmente cuando el vehículo recién arranca o se presenta en zonas frías. Si el clima sigue siendo helado y el humo permanece, no es sinónimo de alerta.

Lo mismo ocurre si se presentan precipitaciones de lluvias fuertes, ya que el humo blanco indica que hay presencia de agua en el escape o en la cámara de combustión; al pasar los minutos, debe desaparecer rápido.

Humo blanco, azul, gris o negro: cada tonalidad puede indicar un problema diferente en la motocicleta. Foto: Getty Images

Sin embargo, si la moto comienza a tener presencia de humo blanco y al mismo tiempo huele a quemado, ahí hay una alerta de que algo está fallando.

La razón se debe a la entrada de refrigerante a la cámara de combustión que ocurre ya sea por alguna fuga o daños en la junta de culata. Esto provoca que el humo sea más persistente y denso.

Si un conductor nota que en el escape de su vehículo sale un humo de color azul, significa que está quemando el aceite, en vez de consumir el combustible de la moto.

En caso de que ocurra esto, lo recomendable es dirigirse al taller más cercano para verificar el problema exacto que tenga la moto.

Si en la revisión se concluye que los niveles de aceite del motor son demasiado bajos, probablemente se realizará un reemplazo de los anillos de pistón, además de inspeccionar las paredes del cilindro en la búsqueda de algún daño o imperfección.

Otro color que puede ocurrir cuando humo sale del escape es el gris, el cual no puede presentar ningún problema a la moto siempre y cuando no esté demasiado denso.

Es en ese caso que la motocicleta puede estar recibiendo algún fallo por la falta de aire en la mezcla, este debido a algún daño en el sistema de inyección que puede ser solucionado si se dirige a un centro de taller.

Finalmente, si hay muestras de un humo negro, representa que la motocicleta se encuentra mal carburada o presenta un filtro de aire bastante sucio o bloqueado.

Esto provoca que la moto se ahogue constantemente durante las marchas, incluso provocando que pare.

Aunque en caso no terminan siendo un problema grave, sí llega a contaminar bastante, por lo que se recomienda llevarlo a un establecimiento mecánico.