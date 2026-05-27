Hero MotoCorp lanza VIDA en Colombia: así será su apuesta por la movilidad eléctrica

El auge del mercado de vehículos eléctricos sigue mostrando un avance en Colombia. La mayoría de estos se observan en la parte de automóviles que comienzan a adquirir interés por usuarios en el país.

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No obstante, este auge también comienza a mostrarse en las motocicletas eléctricas, que buscan implementar sus unidades en el país. Una de estas metas viene por parte de la fabricante de motocicletas y scooters Hero MotorCorp, quien anunció la llegada del portafolio eléctrico VIDA.

La revelación, que se llevó a cabo en el marco de la Feria de las Dos Ruedas (F2R) 2026, convierte al país en la primera economía de Latinoamérica en recibir de manera oficial el portafolio eléctrico de Hero, esto debido al crecimiento que ocurre en Colombia ante las nuevas formas de movilidad.

La compañía proveniente de la India busca seguir participando en la evolución de la movilización urbana en el país y en la región, por lo que el anuncio de VIDA permite comenzar una etapa enfocada en la sostenibilidad, innovación y desarrollo de soluciones de transporte más limpios, conectados y alineados a las necesidades de usuarios urbanos.

El VIDA VX2 alcanza una velocidad máxima de 80 km/h y está enfocado en recorridos urbanos diarios. Foto: Hero MotoCorp - API

“Con VIDA queremos impulsar una nueva forma de movilidad en Colombia, pensada para quienes buscan desplazarse de manera ágil, práctica, económica y más limpia. Es una propuesta donde el diseño, el color y la tecnología se convierten en protagonistas para ofrecer una experiencia moderna, segura y conectada”, comentó Mónica Delgado Barreneche, CEO de Hero Motos Colombia.

Estos son los modelos que traerá VIDA a Colombia

Tras el anuncio de Hero MotorCorp, la marca desplegará en el país los modelos VIDA VX2 y Dirt-E K3, motocicletas que están diseñadas por medio de unos estándares estrictos de conectividad digital y eficiencia energética.

En el caso del VIDA VX2, este es un scooter eléctrico diseñado para atender las necesidades de movilidad diaria de jóvenes, trabajadores y estudiantes urbanos.

Dentro de sus características, el vehículo presenta una potencia máxima de 4 kW acompañado de un torque de 25 Nm, permitiendo que el scooter pueda alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h.

Asimismo, las baterías de estos scooters cuentan con una vida útil estimada entre los 7 y 10 años. El VIDA VX2 tiene una garantía de Hero Motor Corp de 3 años o de 30.000 kilómetros.

El Dirt-E K3 fue desarrollado para acercar a niños y jóvenes a la conducción de motocicletas eléctricas. Foto: Hero MotoCorp - API

Por su parte, el Dirt-E K3 es una motocicleta eléctrica producida con el objetivo de acercar a niños y nuevas generaciones para que puedan experimentar lo que significa conducir un vehículo de manera más segura y divertida.

Esta moto puede ajustarse al nivel de pilotaje y altura, de acuerdo a la medida del menor de edad. Los límites de velocidad son de 8, 16 y 25 km/h.