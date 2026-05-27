MinTransporte entregó los primeros taxis eléctricos de Cali a beneficiarios del programa FOPAT

El Ministerio de Transporte realizó el día de ayer la entrega de los primeros taxis eléctricos en Cali como parte del programa FOPAT (Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico). En total, fueron tres conductores los beneficiados con los recursos de la entidad.

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La iniciativa fue realizada en conjunto con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías para ayudar a que los propietarios de taxis de combustible pasen a vehículos eléctricos.

En el país ya se han registrado 285 postulaciones, de las cuales 89 ya fueron aprobadas y las otras continúan en proceso de estudio. Nada más en Cali y Palmira se inscribieron 34 conductores hasta el momento.

En la capital del Valle del Cauca, el programa es liderado por la Secretaría de Movilidad Distrital, que aseguró que la entrega de taxis eléctricos es un avance hacia la movilidad limpia y sostenible en la ciudad.

“Hoy Cali da un paso importante hacia el futuro de la movilidad sostenible. Estos taxis eléctricos no solo aportarán al cuidado del medio ambiente, sino que también permitirán brindar un mejor servicio a los caleños: son vehículos modernos, eficientes y amigables con la ciudad”, señaló Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital.

Milton Cortés Fernández, beneficiario del programa, recibió su nuevo vehículo en un evento realizado por las autoridades de transporte. En el mismo, agradeció a la entidad por hacer parte de la financiación.

“Invito a todos los taxistas de Cali y del país a que se postulen y aprovechen esta oportunidad para modernizar sus vehículos y aportar también al cuidado del medio ambiente”, expresó.

La segunda convocatoria para hacer parte del programa inició el pasado 20 de abril y estará disponible hasta el 30 de junio. Los interesados deben dirigirse a la página del FOPAT y asegurarse de cumplir los requisitos.

Los primeros taxis eléctricos del programa FOPAT fueron entregados en Bogotá durante el mes de abril. Foto: MinTransporte

¿Cómo funciona el FOPAT?

El programa fue creado por el Gobierno nacional con el objetivo de modernizar la flota de taxis en Colombia. Para ello, ofrecen subsidios para que los taxistas puedan pasar a vehículos eléctricos.

MinTransporte activó una línea de crédito de 14.800 millones de pesos. Los interesados podrán recibir hasta 92 millones para financiar el nuevo taxi, instalar la red de carga, pagar los costos de matrícula y no trabajar durante el periodo de transición.

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“Esta línea de crédito no solo facilita que pequeños propietarios renueven sus taxis, sino que los convierte en protagonistas de la transición energética del país. Estamos hablando de menos emisiones en nuestras ciudades, más eficiencia en el servicio y mejores condiciones económicas para los transportadores”, explicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La entidad aseguró que los taxistas que entren al programa tendrán varios beneficios. Uno de ellos es que contarán con un 10 % de descuento en el SOAT y un 30 % de rebaja en la técnico-mecánica por ser vehículos sostenibles.

Además, los costos de mantenimiento se reducirían hasta un 65 %. Los taxistas con carros eléctricos no deben cumplir tampoco con la medida de pico y placa en las ciudades.

El Gobierno espera que durante la primera etapa del FOPAT, 320 vehículos sean renovados. El objetivo es que para 2036 al menos 54.000 taxis eléctricos circulen por el país.