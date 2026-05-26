El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), presentó este martes 26 de mayo de 2026 la tarifa diferencial en los múltiples peajes en la concesión Autopistas del Café.

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La acción por las entidades ocurre luego de que en las últimas semanas se llevara a cabo una serie de manifestaciones ante el incremento de varias tarifas en los peajes de este sector. Varios ciudadanos reclamaban la reducción del impacto económico generado en el sector ante los cobros en corredores viales de la región.

Es ante ello que se llevó a cabo una mesa de diálogo por parte de los vicepresidentes Ejecutivo, de Estructuración y Planeación, Riesgos y Entorno de la ANI y miembros de las comunidades de zona de influencia, líderes estudiantiles y ciudadanos para establecer un acuerdo.

“Esta situación no es ajena y tener vías bloqueadas no solo afecta al transportador, sino a las familias, a quien va a una cita médica y a quienes día a día salen a buscar el sustento para llevar a sus hogares. Por eso la solución que traemos es poder aplicar estas tarifas diferenciales que se aplican en la mayoría de proyectos carreteros concesionados a cargo de la ANI”, manifestó Óscar Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

¿Cuáles son las tarifas establecidas para los peajes del Eje Cafetero?

De acuerdo con el comunicado compartido por la ANI y MinTransporte, los vehículos de categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla) y II (buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes) pasarán de pagar $17.800 pesos a $700 pesos.

Estas tarifas beneficiarían a los ciudadanos que se ubican en los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de cabal y Circasia.

Cada uno de estos municipios forma parte del área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas, en donde cada uno de ellos deberá certificar ante las respectivas alcaldías el lugar de residencia y certificar los vehículos que tendrán el beneficio.

No obstante, faltan por definir las tarifas diferenciales de las categorías III (vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes) y IV (vehículos de carga de cinco ejes), las cuales, de acuerdo con las entidades de tránsito, serán acordadas durante el transcurso de esta semana.

Al momento de que exista el borrador de estas tarifas, será enviado al Ministerio de Transporte, en donde el organismo tendrá un plazo de 15 días calendario para revisarlo y posteriormente publicarlo.

La ANI aclara que hoy en día la concesión Autopistas del Café se encuentra en un proceso de reversión hasta el mes de febrero de 2027, en donde seguirán como los encargados de la revisión de las vías y administración de los peajes en este sector.

De los 116 peajes concesionados a cargo de la entidad, se aplican las tarifas que hacen parte del 70% de peajes de los proyectos carreteros de la ANI.