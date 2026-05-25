Así funciona el nuevo beneficio que agiliza la matrícula de vehículos en Bogotá

A partir de este año, la ciudad de Bogotá comenzará a recibir una herramienta que les permitirá a los ciudadanos de la capital adelantar más rápido su trámite para la matrícula de vehículos.

Cómo sacar el duplicado de la placa en Colombia: estos son los requisitos para solicitarlo

Por medio de la Ventanilla Única de Servicios (VUS), se implementará un sistema que simplificará la parte del proceso que las personas realizan. En ella, podrán recibir apoyo directo en la liquidación del impuesto vehicular.

Es gracias a este ajuste que los bogotanos que realicen la preasignación de la placa no tendrán la necesidad de requerir ayuda externa o realizar alguna clase de consulta.

El objetivo de este anuncio es reducir los tiempos de espera que se presentan en las sedes habilitadas de la VUS y, al mismo tiempo, prevenir errores constantes que están vinculados con el pago del impuesto vehicular, sobre todo para personas que realizan el trámite por primera vez.

Esta es la manera en cómo funciona el nuevo trámite para matricular a los vehículos de Bogotá

De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios, las personas interesadas en realizar el trámite de la matrícula de su vehículo pueden hacerlo de una manera sencilla. Para ello, lo primero que deben hacer es dirigirse a una de las 19 sedes de atención presencial que se encuentran en la ciudad de Bogotá.

Para revisar las zonas más cercanas, se aconseja ingresar al siguiente link: https://www.ventanillamovilidad.com.co/puntos-de-atencion

Luego de dirigirse a alguno de estos puntos, la persona debe solicitar al o a la analista encargada que le ayude directamente a realizar el trámite. A partir de allí, el encargado acompañará el proceso de liquidación sin generar ninguna inquietud o enredo en el proceso.

El nuevo sistema busca reducir los tiempos de espera durante el trámite de matrícula vehicular. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

Ya con el recibo listo, la persona podrá finalmente hacer el pago del trámite en la caja del banco, que se encuentra ubicada dentro de la misma sede.

Cabe recalcar que no todos los puntos de atención de la VUS tienen el mismo horario de atención, por lo que se les recomienda a las personas interesadas revisar en la página web de la entidad los horarios establecidos de servicio.

Requisitos para matricular el vehículo en Bogotá

Además del impuesto vehicular, los ciudadanos que desean matricular su vehículo en el país deben seguir una serie de requisitos para llevar a cabo el procedimiento. Estos son los siguientes:

Estar registrado en el RUNT.

Tener el vehículo que desea matricular al día con impuestos y con el SOAT vigente.

No presentar alguna multa pendiente durante el trámite

Pagar el trámite en la ventanilla.

En caso de empresas, deben estar registradas en el RUES.

Si otra persona va a realizar el trámite, tiene que contar con un poder autorizado.

En cuanto a los documentos que requiere la entidad, deben ser presentados:

El formulario de solicitud diligenciado.

El documento de identidad (cédula, pasaporte, PPT, etc.).

Improntas del vehículo (motor, chasis, VIN o equivalentes).

La factura de compra o certificación del vehículo.

El certificado ambiental (solamente si aplica).

El documento de importación (en caso de que el vehículo haya sido importado).