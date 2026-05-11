El más reciente informe de la Andi y Fenalco reveló cuáles fueron los carros más comprados en abril en Colombia y publicó las cifras sobre la cantidad de vehículos eléctricos, híbridos y motos que fueron matriculados durante ese mes en el país.

¿El peso de un carro afecta el rendimiento y consumo de combustible?

Los datos demuestran que el mercado automotor sigue creciendo. En total, más de 26.000 unidades nuevas fueron vendidas en abril en todo el país y más de 100.000 en lo que va del año. Eso demuestra un aumento del 49,3 % frente al mismo periodo de 2025.

En la lista de los carros más vendidos aparecieron modelos eléctricos y de marcas que apenas llegaron al país. Y surge la pregunta: ¿cuáles son los precios de los más adquiridos?

En la lista hay carros eléctricos, híbridos y tradicionales de gasolina. En cuanto a los eléctricos, se registraron 5.192 unidades, un aumento del 304 % en comparación con el mismo mes de 2025.

El carro más vendido en abril fue el Tesla Model Y. Foto: AFP

Los precios de los 10 carros más vendidos en abril

Los precios van desde los 75 millones hasta los 136 millones en su valor inicial, es decir con los equipamientos básicos.

El vehículo con un costo más asequible es el Chevrolet Onix de $ 75′790.000. Por su parte, la llegada de Tesla ha revolucionado el mercado colombiano y su Model Y es el automóvil más vendido del mes de abril, con un precio base de $ 119.990.000.

Tesla Model Y: $ 119′990.000

Renault Duster: $ 85′990.000

Kia K3: $ 79′990.000

Mazda CX-30: $ 113′150.000

Mazda 2: $ 83′300.000

Kia Sportage: $ 128′990.000

Chevrolet Onix: $ 75′790.000

Toyota Corolla Cross: $ 136′200.000

BYD Yuan UP: $ 115′000.000

Suzuki Swift: $ 78′990.000

Las ciudades donde más aumentó el registro de vehículos fueron Bogotá, Medellín y Armenia. Mientras tanto, las marcas que se destacaron fueron Kia, Renault, Tesla, Mazda y Chevrolet, que representaron el 47,7 % del total de vehículos matriculados en el mes.

¿Cuál es la diferencia entre kW y kWh en un vehículo eléctrico y por qué importa tanto en 2026?

La ciudad que compró más vehículos eléctricos fue Bogotá con 2.692 unidades, seguida de Medellín con 1.543 unidades, Cali con 339 unidades y Chía con 135 unidades.