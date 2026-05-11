Llaves digitales 2026: la nueva función que permite abrir y encender su carro con el celular

La tecnología de los últimos años ha permitido nuevas mejoras en los carros. Una de ellas es dejar de usar la llave para entrar o poder controlar el vehículo con la pantalla central. En los modelos más modernos, los conductores podrán abrir las puertas con solo su celular.

¿Qué son los frenos ABS? Todo sobre su funcionamiento, mitos, ventajas y desventajas

Ya hay vehículos que pueden ser desbloqueados y encendidos con llaves digitales. Este tipo de autenticación brinda una mayor seguridad y busca garantizar que la única persona con acceso al carro sea el propietario.

Los sistemas con NFC, usados para tarjetas bancarias, necesitan que el celular sea apoyado en el vehículo. También existen opciones vía Bluetooth que solo necesitan la cercanía.

En este caso, el sistema del carro es capaz de desbloquearlo o encenderlo cuando el celular esté al interior del vehículo. En la actualidad, algunos carros tienen la opción de copiar la llave al celular. Tanto Android como Apple tienen aplicaciones que permiten agregar las llaves de los carros en ciertos modelos.

Apple explicó que dentro de su sistema operativo también se pueden compartir las llaves a otros contactos. La empresa explicó que esto depende de la marca del vehículo y el tipo.

Marcas como BYD permiten que sus usuarios puedan desbloquear, bloquear y arrancar sus modelos utilizando NFC. Esto aplica para dueños de iPhone, Samsung Galaxy o Google Pixel.

“La llave digital BYD ofrece a los conductores mayor comodidad con una experiencia de acceso rápido, además de mayor seguridad y personalización. La configuración es sencilla, independientemente del modelo de smartphone que utilice”, explicó la empresa china.

Las nuevas tecnologías buscan que las llaves ya no sean necesarias para ingresar a un carro. Foto: Asopartes

¿Cómo funciona?

Esta tecnología funciona por conexión inalámbrica y tiene como objetivo ingresar y encender carros directamente desde un dispositivo móvil. Lo primero que debe hacer el usuario es configurar el sistema con la app de la marca del carro.

Tras validar su identidad, es necesario conectar el carro y el teléfono móvil por medio de NFC, Bluetooth o wifi. Cuando el carro reconoce al celular que fue previamente autorizado, se desbloquea y, una vez que está adentro del vehículo, permite el encendido.

¿Con qué frecuencia debe lavar el motor de su carro? Tips para asegurar su funcionamiento

Desde la misma aplicación, el propietario podrá compartir la llave a otras personas y darles permisos. Para funcionar, el celular debe ser de un modelo compatible con el fabricante, tener conexión inalámbrica, sistemas de seguridad y permitir desactivación remota.

Ante la preocupación de seguridad, los sistemas actuales garantizan que los códigos usados en cada celular sean modificados cada cierto tiempo. Gracias a eso y otros datos de validación de identidad, se puede evitar que personas no autorizadas ingresen al vehículo.