Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

El mercado automotriz en Colombia arrancó el 2026 con cifras prometedoras, aunque hay que ser cautelosos a la hora de hacer proyecciones, pues los resultados de enero, si bien obedecen a la buena salud del sector, también arrastran algunos negocios cerrados por las marcas en el Salón del Automóvil de 2025, los cuales no habían podido ser finiquitados por falta de inventario.

Los países donde la licencia de conducción colombiana es válida; esto debe hacerse para poder manejar en el extranjero

Kia fue la marca más vendida en el primer mes del año. Foto: Getty Images

Tras esta aclaración, las matrículas de vehículos nuevos en el primer mes del año alcanzaron las 19.969 unidades, lo que representa un incremento del 38,7 % frente a enero de 2025.

Según las cifras consolidadas por el RUNT y presentadas por la Andi y Fenalco, se trata del mejor enero desde el año 2015, lo que permite a los expertos realizar pronósticos alentadores en cuanto a lo que será el desarrollo del sector este año.

Durante este primer mes, los segmentos con mayor crecimiento fueron las vans (+ 110 %), seguidas por las camionetas y los SUV, que registraron aumentos del 82 % y 43,5 %, respectivamente, frente a los registros de enero del año anterior.

De igual forma, el primer corte del año dejó indicado que las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Villavicencio, con un aumento del 149 %, seguida por Sincelejo y La Paz (Cesar), con crecimientos del 118 % y 109 %, respectivamente; también se destacaron Bogotá y Rionegro, ambas con variaciones del 93 %.

¿Qué hacer si su carro quedó en medio de una inundación? Cinco pasos clave para cuidar su vida y la del vehículo

Renault fue la segunda marca de carros más vendida en Colombia durante enero de 2026. Foto: RENAULT Sofasa

Las marcas de carros más vendidas en enero de 2026

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de enero fueron: Kia, Renault, Mazda, Toyota y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 14,9 %, 13,0 %, 8,1 %, 7,9 % y 7,2 %, representando el 51,1 % del total de vehículos matriculados en el primer mes del año 2026.

KIA: 2.966 unidades. RENAULT: 2.595. MAZDA: 1.623. TOYOTA: 1.584. CHEVROLET: 1.431. SUZUKI: 1.173. NISSAN: 894. BYD: 812. VOLKSWAGEN: 783. HYUNDAI: 770. FOTON: 565. FORD: 512. JMC: 344. CHERY: 288. DONGFENG: 267. JAC: 252. PEUGEOT: 226. MERCEDES BENZ: 218. CITROEN: 214. JEEP: 168.

El carro más vendido en enero de 2026

En el mes de enero las participaciones por línea fueron: Kia Picanto con el 4,5 %, Renault Duster con el 3,8 %, Kia K3 con el 3,4 %, Mazda CX-30 con el 2,9 % y Foton Bj con el 2,8 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,4 % del total matriculado en el primer mes del año 2026.

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore

Mazda fue la tercera marca de carros más vendida en el primer mes de 2026. Foto: Kyodo News via Getty Images