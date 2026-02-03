Vehículos

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

La venta de carros sigue teniendo buenos resultados y comenzó el año con un fuerte incremento frente a las cifras presentadas en enero de 2025.

Camilo Eduardo Castro Cetina

3 de febrero de 2026, 1:15 p. m.
La venta de carros en Colombia sigue con tendencia al alza. En enero se tuvo el mejor arranque de año desde 2015.
La venta de carros en Colombia sigue con tendencia al alza. En enero se tuvo el mejor arranque de año desde 2015.

El mercado automotriz en Colombia arrancó el 2026 con cifras prometedoras, aunque hay que ser cautelosos a la hora de hacer proyecciones, pues los resultados de enero, si bien obedecen a la buena salud del sector, también arrastran algunos negocios cerrados por las marcas en el Salón del Automóvil de 2025, los cuales no habían podido ser finiquitados por falta de inventario.

El Kia Soul lideró el proceso de transformación de la marca.
Kia fue la marca más vendida en el primer mes del año. Foto: Getty Images

Tras esta aclaración, las matrículas de vehículos nuevos en el primer mes del año alcanzaron las 19.969 unidades, lo que representa un incremento del 38,7 % frente a enero de 2025.

Según las cifras consolidadas por el RUNT y presentadas por la Andi y Fenalco, se trata del mejor enero desde el año 2015, lo que permite a los expertos realizar pronósticos alentadores en cuanto a lo que será el desarrollo del sector este año.

Durante este primer mes, los segmentos con mayor crecimiento fueron las vans (+ 110 %), seguidas por las camionetas y los SUV, que registraron aumentos del 82 % y 43,5 %, respectivamente, frente a los registros de enero del año anterior.

De igual forma, el primer corte del año dejó indicado que las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Villavicencio, con un aumento del 149 %, seguida por Sincelejo y La Paz (Cesar), con crecimientos del 118 % y 109 %, respectivamente; también se destacaron Bogotá y Rionegro, ambas con variaciones del 93 %.

Sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas, cuatro parlantes y puertos USB tipo C y tipo A para una mayor conectividad.
Renault fue la segunda marca de carros más vendida en Colombia durante enero de 2026. Foto: RENAULT Sofasa

Las marcas de carros más vendidas en enero de 2026

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de enero fueron: Kia, Renault, Mazda, Toyota y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 14,9 %, 13,0 %, 8,1 %, 7,9 % y 7,2 %, representando el 51,1 % del total de vehículos matriculados en el primer mes del año 2026.

  1. KIA: 2.966 unidades.
  2. RENAULT: 2.595.
  3. MAZDA: 1.623.
  4. TOYOTA: 1.584.
  5. CHEVROLET: 1.431.
  6. SUZUKI: 1.173.
  7. NISSAN: 894.
  8. BYD: 812.
  9. VOLKSWAGEN: 783.
  10. HYUNDAI: 770.
  11. FOTON: 565.
  12. FORD: 512.
  13. JMC: 344.
  14. CHERY: 288.
  15. DONGFENG: 267.
  16. JAC: 252.
  17. PEUGEOT: 226.
  18. MERCEDES BENZ: 218.
  19. CITROEN: 214.
  20. JEEP: 168.

El carro más vendido en enero de 2026

En el mes de enero las participaciones por línea fueron: Kia Picanto con el 4,5 %, Renault Duster con el 3,8 %, Kia K3 con el 3,4 %, Mazda CX-30 con el 2,9 % y Foton Bj con el 2,8 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,4 % del total matriculado en el primer mes del año 2026.

El Mazda EV-6 entro en fase de comercialización, en China, y se activó su periodo de preventa.
Mazda fue la tercera marca de carros más vendida en el primer mes de 2026. Foto: Kyodo News via Getty Images
  1. KIA PICANTO: 889 unidades.
  2. RENAULT DUSTER: 761.
  3. KIA K3: 669.
  4. MAZDA CX-30: 584.
  5. FOTON BJ: 565.
  6. SUZUKI SWIFT: 528.
  7. TOYOTA LAND CRUISER: 514.
  8. RENAULT LOGAN: 428.
  9. TOYOTA COROLLA CROSS: 425.
  10. MAZDA 2: 416.
  11. HYUNDAI KONA: 396.
  12. CHEVROLET ONIX: 392.
  13. BYD YUAN UP: 389.
  14. MAZDA CX-5: 358.
  15. RENAULT KARDIAN: 341.
  16. RENAULT KWID: 328.
  17. KIA SPORTAGE: 324.
  18. JMC JX: 324.
  19. VOLKSWAGEN POLO: 322.
  20. NISSAN KICKS: 302.

