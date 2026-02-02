Vehículos

Los países donde la licencia de conducción colombiana es válida; esto debe hacerse para poder manejar en el extranjero

Hay un trámite que le permite complementar su licencia de conducción para poder operar un vehículo en el exterior.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

2 de febrero de 2026, 5:44 p. m.
En algunos países es permitido manejar con la licencia de conducción colombiana.
En algunos países es permitido manejar con la licencia de conducción colombiana. Foto: Getty / Montaje Semana

A la hora de viajar fuera del país, con familia, en pareja o para realizar negocios, es importante consultar si la licencia de conducción que tiene en Colombia le sirve para poder manejar en el exterior.

Uber le responde al Gobierno por proyecto que “criminaliza” el uso de aplicaciones: “Confunde la innovación con amenaza”
Los exámenes médicos en Centros de Reconocimiento de Conductores son requisito indispensable para demostrar las condiciones físicas y mentales necesarias para conducir.
En Colombia existe un mecanismo para complementar la licencia de conducción y poder conducir en el extranjero. Foto: 123RF

Es clave tener en cuenta que, si bien en el país ha cumplido el protocolo necesario para contar con este documento (exámenes médicos, exámenes físicos y pruebas prácticas y teóricas), las otras naciones pueden tener condiciones adicionales para emitir estos permisos, por lo que no en todos los países es válido el certificado emitido en Colombia.

De igual forma, las autoridades de otros países pueden otorgar permisos por plazos cortos; sin embargo, si se planea una estadía amplia o si los planes incluyen quedarse a vivir en el país de destino, las condiciones varían y es necesario realizar procesos detallados para poder tramitar una nueva licencia.

¿En qué países puede manejar con la licencia de conducción colombiana?

Son diferentes los países que le permiten conducir si tiene el documento colombiano vigente, razón por la que es importante portarlo a la hora de viajar y verificar que este se encuentre al día, pues si desea alquilar un vehículo, le exigirán mostrar el permiso para realizar el trámite.

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este martes, 3 de febrero; revise y evite comparendos

Vehículos

Santiago de Chile, la ciudad latinoamericana con el mejor sistema de transporte, según estudio: ¿Cómo le fue a Bogotá?

Vehículos

Uber le responde al Gobierno por proyecto que “criminaliza” el uso de aplicaciones: “Confunde la innovación con amenaza”

Vehículos

Se quedarían sin carro hasta por 3 meses: conductores de Uber, Didi y otras aplicaciones, contra las cuerdas por cuenta del Gobierno

Vehículos

Vehículos eléctricos: “Cuestión de ideología” que puede afectar el futuro de la industria en Estados Unidos

Vehículos

¿Cuántos carros eléctricos se vendieron en el mundo durante 2025? China y Estados Unidos, dos realidades opuestas

Vehículos

Proyecto de Gobierno buscaría acabar con Uber, Didi y más plataformas de transporte: multas por hasta 4,7 millones para conductores

Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Vehículos

El importante requisito que deben cumplir los mayores de 65 años para renovar su licencia de conducción

Mundo

Illinois se convierte en el primer el estado más grande de EE. UU. que pone la licencia de conducir en el celular

En la actualidad, Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Ecuador, Reino Unido, Grecia, Turquía, España, Portugal, Corea del Sur, Chile, Argentina, Paraguay y Perú le permiten a cualquier conductor colombiano operar un vehículo en sus territorios; eso sí, es indispensable conocer y acatar las diferentes normas de tránsito vigentes en cada país, pues la legislación varía y las multas y sanciones por infringirlas, también.

Se quedarían sin carro hasta por 3 meses: conductores de Uber, Didi y otras aplicaciones, contra las cuerdas por cuenta del Gobierno
Son varios núcleos de conocimiento que evalúa el examen teórico para obtener la licencia de conducción.
El Permiso Internacional de Conducir (PIC) le permite complementar su licencia de conducción actual. Foto: Getty / Montaje Semana

Cabe señalar que, aunque el Ministerio de Transporte ha realizado gestiones para que sea mayor el número de países donde la licencia de conducción colombiana sea válida, hay algunas naciones que no le permiten a los colombianos manejar por sus vías, por lo que hay que tramitar permisos especiales o simplemente disfrutar del viaje sin ponerse tras el volante.

Esos países son Francia, Alemania, Italia, Hungría y Emiratos Árabes Unidos, lugares donde la licencia colombiana no es válida, debido a que sus gobiernos exigen una homologación diferente para las normas de tránsito y la validez del documento.

¿Qué se puede hacer en estos casos?

Los viajeros que identifiquen que en el lugar de destino la licencia de conducción no es válida pueden tramitar el Permiso Internacional de Conducir (PIC), con el cual las personas que visitarán estos territorios podrán complementar su licencia de conducción actual y así poder ejercer esta actividad en los lugares de destino.

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore
x
El examen se hace con el evaluador en el vehículo, quien calificará las aptitudes del conductor aspirante a la licencia. Foto: Getty Images

Este documento es tramitado por el Automóvil Club de Colombia, y en ningún momento reemplaza o sustituye a la licencia de conducción emitida por el Ministerio de Transporte una vez cumplidos los trámites requeridos para obtenerla.

El PIC es reconocido por el Convenio Mundial sobre Circulación por Carreteras de 1949 y la validez, a partir de su fecha de expedición, es de un año calendario.

Más de Vehículos

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Cambia pico y placa en Cali para este martes, 3 de febrero; revise y evite comparendos

TransMilenio reporta afectaciones de movilidad.

Santiago de Chile, la ciudad latinoamericana con el mejor sistema de transporte, según estudio: ¿Cómo le fue a Bogotá?

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Los países donde la licencia de conducción colombiana es válida; esto debe hacerse para poder manejar en el extranjero

La aplicación dejó clara su posición frente al proyecto radicado por el Gobierno.

Uber le responde al Gobierno por proyecto que “criminaliza” el uso de aplicaciones: “Confunde la innovación con amenaza”

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

Se quedarían sin carro hasta por 3 meses: conductores de Uber, Didi y otras aplicaciones, contra las cuerdas por cuenta del Gobierno

El presidente Trump confirmó tarifas arancelarias para los carros que ingresen a Estados Unidos.

Vehículos eléctricos: “Cuestión de ideología” que puede afectar el futuro de la industria en Estados Unidos

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

¿Cuántos carros eléctricos se vendieron en el mundo durante 2025? China y Estados Unidos, dos realidades opuestas

Según Fedesarrollo, si las plataformas no existieran, 39 % de quienes hoy trabajan en ellas no tendrían empleo.

Proyecto de Gobierno buscaría acabar con Uber, Didi y más plataformas de transporte: multas por hasta 4,7 millones para conductores

Las ventas de carros nuevos cayeron 43,7 por ciento en julio, y aunque la razón principal de la contracción no es el incremento en los costos de mover un vehículo, es algo que suma.

Movilidad en Bogotá para este lunes, 2 de febrero: manifestaciones intermitentes en la Avenida El Dorado

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este lunes 2 de febrero

Noticias Destacadas