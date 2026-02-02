Los países donde la licencia de conducción colombiana es válida; esto debe hacerse para poder manejar en el extranjero

A la hora de viajar fuera del país, con familia, en pareja o para realizar negocios, es importante consultar si la licencia de conducción que tiene en Colombia le sirve para poder manejar en el exterior.

En Colombia existe un mecanismo para complementar la licencia de conducción y poder conducir en el extranjero. Foto: 123RF

Es clave tener en cuenta que, si bien en el país ha cumplido el protocolo necesario para contar con este documento (exámenes médicos, exámenes físicos y pruebas prácticas y teóricas), las otras naciones pueden tener condiciones adicionales para emitir estos permisos, por lo que no en todos los países es válido el certificado emitido en Colombia.

De igual forma, las autoridades de otros países pueden otorgar permisos por plazos cortos; sin embargo, si se planea una estadía amplia o si los planes incluyen quedarse a vivir en el país de destino, las condiciones varían y es necesario realizar procesos detallados para poder tramitar una nueva licencia.

¿En qué países puede manejar con la licencia de conducción colombiana?

Son diferentes los países que le permiten conducir si tiene el documento colombiano vigente, razón por la que es importante portarlo a la hora de viajar y verificar que este se encuentre al día, pues si desea alquilar un vehículo, le exigirán mostrar el permiso para realizar el trámite.

En la actualidad, Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Ecuador, Reino Unido, Grecia, Turquía, España, Portugal, Corea del Sur, Chile, Argentina, Paraguay y Perú le permiten a cualquier conductor colombiano operar un vehículo en sus territorios; eso sí, es indispensable conocer y acatar las diferentes normas de tránsito vigentes en cada país, pues la legislación varía y las multas y sanciones por infringirlas, también.

El Permiso Internacional de Conducir (PIC) le permite complementar su licencia de conducción actual. Foto: Getty / Montaje Semana

Cabe señalar que, aunque el Ministerio de Transporte ha realizado gestiones para que sea mayor el número de países donde la licencia de conducción colombiana sea válida, hay algunas naciones que no le permiten a los colombianos manejar por sus vías, por lo que hay que tramitar permisos especiales o simplemente disfrutar del viaje sin ponerse tras el volante.

Esos países son Francia, Alemania, Italia, Hungría y Emiratos Árabes Unidos, lugares donde la licencia colombiana no es válida, debido a que sus gobiernos exigen una homologación diferente para las normas de tránsito y la validez del documento.

¿Qué se puede hacer en estos casos?

Los viajeros que identifiquen que en el lugar de destino la licencia de conducción no es válida pueden tramitar el Permiso Internacional de Conducir (PIC), con el cual las personas que visitarán estos territorios podrán complementar su licencia de conducción actual y así poder ejercer esta actividad en los lugares de destino.

El examen se hace con el evaluador en el vehículo, quien calificará las aptitudes del conductor aspirante a la licencia. Foto: Getty Images

Este documento es tramitado por el Automóvil Club de Colombia, y en ningún momento reemplaza o sustituye a la licencia de conducción emitida por el Ministerio de Transporte una vez cumplidos los trámites requeridos para obtenerla.

El PIC es reconocido por el Convenio Mundial sobre Circulación por Carreteras de 1949 y la validez, a partir de su fecha de expedición, es de un año calendario.