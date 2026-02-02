Vehículos

Uber le responde al Gobierno por proyecto que “criminaliza” el uso de aplicaciones: “Confunde la innovación con amenaza”

El gobierno presentó una iniciativa que endurece las sanciones contra conductores que prestan servicios de transporte a través de aplicaciones.

Camilo Eduardo Castro Cetina

2 de febrero de 2026, 4:35 p. m.
La aplicación dejó clara su posición frente al proyecto radicado por el Gobierno. Foto: Guillermo Torres

Luego de que se conociera el proyecto de ley de régimen sancionatorio radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que elevan drásticamente las multas a quienes ofrezcan, soliciten o faciliten la operación de las plataformas de movilidad.

Se quedarían sin carro hasta por 3 meses: conductores de Uber, Didi y otras aplicaciones, contra las cuerdas por cuenta del Gobierno
Desde Uber rechazaron el proyecto radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al respecto, Uber, una de las compañías más reconocidas a nivel mundial y que opera actualmente en Colombia, le respondió al Gobierno tras la radicación del polémico proyecto.

Según la firma, cuya aplicación vincula taxis y conductores particulares, los servicios que se prestan a través de esta plataforma sirven de sustento a miles de conductores y, además, brindan una mayor sensación de seguridad a la actividad de transporte.

Dicho esto, la compañía explicó que imponer este tipo de sanciones, en las que se castiga con hasta 120 días de inmovilización de los vehículos que presten estos servicios y con millonarias multas a centros comerciales, conjuntos residenciales o sedes administrativas donde operen estos automotores, no va en línea con los esfuerzos de los ciudadanos por construir una mejor sociedad.

“Durante más de una década, millones de personas han elegido la tecnología para moverse y generar ganancias adicionales de forma más segura y responsable. Convertir esas decisiones cotidianas en un asunto penal no es el camino para Colombia, ni refleja el país moderno, libre y práctico que los ciudadanos ya construyen todos los días”, indicó Uber.

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore
Director ejecutivo de biotecnología demanda a Uber tras agresión a conductor inmigrante en Charleston
Uber indicó que no se puede "criminalizar" la labor que ejercen millones de colombianos a diario. Foto: Getty Images

De igual forma, señala que la iniciativa debe ser discutida bajo un marco de diálogo y que no se debe “criminalizar” el trabajo de millones de personas que hoy dependen de los recursos generados a través de la aplicación.

“El proyecto de ley de régimen sancionatorio del Ministerio de Transporte confunde la innovación con amenaza y traslada a la fuerza pública un debate que debería darse en el marco del diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía y la movilidad del país. Criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores de moto y vehículos particulares, así como la estabilidad y la tranquilidad de sus familias”, explicó Uber Colombia.

Por último, la compañía respaldó a quienes utilizan la aplicación y hacen uso de la tecnología para mejorar las condiciones de movilidad y transporte y dejó claro que no se puede satanizar este tipo de opciones que le han servido a los colombianos para generar ingresos y aportar a soluciones inteligentes para moverse en las ciudades.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme
Proyecto de ley encendería las alarmas y podría acabar con las apps de transporte.
Proyecto de ley encendería las alarmas y podría acabar con las apps de transporte. Foto: Getty Images

“Colombia está en un momento de definiciones. El rumbo no debería ser castigar lo que funciona, sino confiar en los ciudadanos y en su capacidad de elegir cómo generar ganancias y cómo moverse. Desde Uber, seguiremos del lado de quienes usan la tecnología para vivir mejor”, concluyó Uber en su comunicado.

