Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme
El proyecto establece que el valor máximo por minuto se calculará mediante la combinación del tipo de vehículo, el sello de calidad del establecimiento y el costo base del servicio.
30 de enero de 2026, 6:48 p. m.
La Alcaldía de Bogotá alista un proyecto de decreto que modifica las reglas para el cobro de parqueaderos y estacionamientos fuera de vía en la ciudad. Foto: Dadep
