Ella es María Beatriz Umaña, primera esposa de Germán Vargas Lleras y madre de su única hija, Clemencia Vargas

La muerte de Germán Vargas Lleras no solo marca el final de una de las trayectorias políticas más influyentes del país, sino que también deja al descubierto el lado más personal de un hombre reconocido por su carácter fuerte y su disciplina en la vida pública.

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El exvicepresidente y líder de Cambio Radical falleció este viernes 8 de mayo en Bogotá, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que afrontó con la misma firmeza que lo acompañó durante su carrera política.

Sin embargo, detrás de la figura del dirigente político existía un entorno familiar al que siempre procuró proteger de la exposición mediática. Su partida volvió la atención hacia su única hija, Clemencia Vargas, una de las personas más importantes en su vida y con quien mantenía un vínculo muy cercano.

Además, en los últimos meses, Vargas Lleras había comenzado a vivir una nueva etapa personal con la llegada de su nieto Agustín, experiencia que, según personas cercanas, lo llenó de alegría en medio de las complicaciones de salud que enfrentaba.

Pese a que muchos conocían detalles de su vida personal, algunos se enfocaron en su faceta amorosa y sentimental, la cual estuvo rodeada de dos mujeres que lo marcaron de una u otra manera.

Una de las que más llamó la atención fue María Beatriz Umaña Sierra, el primer vínculo amoroso del líder del Cambio Radical, quien dedicó parte de su vida al servicio del país y marcó huella con muchas de sus acciones.

¿Quién es María Beatriz Umaña Sierra?

Nació de una familia paisa y sus abuelos fueron María Londoño Jaramillo y Gilberto Sierra Echeverri, según registró la revista Hekatombe. Umaña destacó en el ámbito diplomático, ocupando lugares como consejera de Relaciones Exteriores en 2021 y encargada de negocios en la Embajada de Colombia en Panamá.

Su vínculo con Germán Vargas Lleras se consolidó con el tiempo y se convirtieron en padres de Clemencia Vargas, su única hija. María Beatriz y el dirigente se casaron, pese a que no se conoce con exactitud la fecha de su boda, llevando una relación cordial y respetuosa.

Clemencia, a través de redes sociales, ha dejado imágenes en las que se le ve posando con su progenitora, que también ha disfrutado de diversos lugares del mundo y ha plasmado el amor que siente por ella.

En otras imágenes luce feliz con su nieto, Agustín, además de la compañía de su hija, quien la hizo parte de etapas claves de su realidad.