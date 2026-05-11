Durante la transmisión en vivo que realizó Westcol junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez el domingo 10 de mayo, la conversación estuvo marcada por una amplia variedad de temas que mantuvieron atentos a miles de espectadores.

Además de hablar de política, la actualidad nacional y diferentes asuntos relacionados con el país, también hubo espacio para tocar temas mucho más cercanos al entretenimiento y la cultura popular.

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En medio del diálogo, ambos comenzaron a comentar sobre la música colombiana y algunos artistas reconocidos de distintos géneros musicales como Blessd, Arcángel y Yeison Jiménez.

“Me contaron que a usted le gusta mucho ‘El Bendito’ y Arcángel”, le dijo Uribe al creador de contenido, a lo que él reaccionó confirmando que efectivamente disfruta escuchar a ambos artistas.

Tras la respuesta de Westcol, el exmandatario reconoció que, aunque ha escuchado algunas canciones del género urbano, no la entiende mucho, pero admira a sus creadores.

Según explicó, sus preferencias musicales continúan más relacionadas con la música tradicional colombiana y el género de despecho.

En medio de esta confesión, Uribe aprovechó el espacio para enviar un saludo especial a la familia de Yeison Jiménez, pues aseguró que el intérprete de ‘El mejor caballo’ siempre fue muy amable y cercano con él, por lo que expresó su tristeza ante su trágico fallecimiento.

“Quiero hacerle llegar un saludo a la familia de Yeison Jiménez. Era tan amable conmigo ese muchacho y murió en un accidente de aviación”, expresó Uribe.

Enseguida, reveló que entre las canciones que más disfruta de este género están las de Darío Gómez, quien lo acompañó durante su primera campaña, según sus declaraciones. “Me encantaba oírlo”.

“Yo me quedé con ‘El Camino de la Vida’, ‘La Piragua’ y los vallenatos clásicos”, agregó el exmandatario, dejando claro que prefiere los sonidos tradicionales.

De hecho, durante la conversación, Uribe también hizo referencia a Marbelle, resaltando el respaldo y la cercanía que, según afirmó, la artista le ha demostrado durante muchos años.

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Sus palabras volvieron a evidenciar la buena relación que mantienen desde hace tiempo y la admiración mutua que han expresado en varias ocasiones de manera pública a través de las redes sociales.

“Le quiero mandar un saludo aquí a todos esos artistas que han sido tan queridos. Por ahí está Marbelle, la quiero tanto, ha sido muy generosa conmigo”, comentó el expresidente durante la transmisión, dejando claro su afecto y agradecimiento a la cantante, que hace casi cuatro años lo sorprendió con una serenata con motivo de su cumpleaños.