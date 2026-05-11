Horóscopo de Nana Calistar para este lunes 11 de mayo de 2026: anticipó cambios intensos para varios signos

La astrología ha ganado cada vez más seguidores entre quienes buscan adelantarse a lo que podría ocurrir en los próximos días o incluso en etapas futuras de su vida.
Por eso, consultar el horóscopo es más común de lo que muchos creen. En México, una de las figuras que más ha logrado conectar con el público es Nana Calistar, reconocida por su estilo auténtico y sin complicaciones.
Su manera de comunicar se caracteriza por ser directa, sencilla y sin recurrir a mensajes rebuscados. Precisamente, quienes siguen sus predicciones aseguran sentirse identificados con su forma de expresarse, pues transmite sus consejos y advertencias de manera cercana.
Horóscopo de este lunes 11 de mayo
- Aries
“Este día vienes más necesitado o necesitada de cariño que perro rescatado en temporada de lluvias, y aunque te hagas el fuerte o la independiente, la verdad es que traes un vacío emocional que a veces te hace confundir cualquier muestra de atención con amor verdadero”.
- Tauro
“Se mueven muchas cosas dentro de ti, Tauro, sobre todo en cuestiones emocionales y sentimentales. Si tu pareja te ha pedido espacio o tiempo, no lo tomes como el fin del mundo ni empieces a hacer dramas dignos de telenovela”.
- Géminis
“Vienes cargando sentimientos encontrados que ni tú mismo o misma sabes cómo acomodar. Hay una persona que te pagó mal, que te decepcionó o que simplemente te enseñó su peor cara cuando más confianza le tenías, y aunque quieras hacerte el fuerte o la indiferente, todavía cargas coraje”.
- Cáncer
“Este día viene a enseñarte que no puedes seguir regalando oportunidades como si fueran volantes en la calle. Tú eres noble, sentimental y siempre terminas creyendo que la gente va a cambiar, pero luego te pagan con indiferencia, mentiras o decepciones".
- Leo
“Prepárate porque este 11 de mayo vienes con una gran energía y una seguridad que ni tú mismo o misma te la vas a creer. Vas a comenzar a invertir más en tu imagen, en tu cuerpazo, en tu manera de vestir y hasta en cómo te peinas”.
- Virgo
“Ya bájale dos rayitas a esa costumbre de estarte quejando del amor como si fueras protagonista de novela de las nueve. Este día viene a enseñarte que no todas las personas llegan para quedarse, pero sí para dejarte una lección”.
- Libra
“Este día viene a sacudirte la vida para que por fin entiendas que ya no estás para andar jugando a la ruleta rusa con tus emociones ni con tus decisiones”.
- Escorpión
“Prepárate porque este día vienes más intenso o intensa que nunca, y mira que eso en ti ya es decir bastante. Tu energía estará bien cargada y cualquier comentario, chisme o situación podría ponerte de malas más rápido que una señora cuando le cambian la novela".
- Sagitario
“Este 11 de mayo viene a darte una sacudida emocional para que por fin entiendas que no puedes seguir viviendo pendiente de lo que opina la gente. Tú naciste para ser libre, feliz y aventurero o aventurera”.
- Capricornio
“Este día viene a recordarte quién fregados eres y todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás. Ya estuvo bueno de dejar que otras personas te manipulen, te hagan sentir culpable o te muevan el tapete emocional nomás porque sí”.
- Acuario
“Prepárate porque este día viene cargado de cambios bien fuertes para ti, Acuario, y aunque a veces te haces el frío o la indiferente, en el fondo sabes perfectamente que hay situaciones que ya no puedes seguir ignorando”.
- Piscis
“Vienes más sensible que canción de despecho con lluvia de fondo, y aunque quieras hacerte el fuerte o la fuerte, cualquier cosita te va a mover el tapete emocional”.