Álvaro Uribe Vélez le envió inesperado mensaje a Karol G y resaltó importante dato sobre Shakira

La reciente aparición de Álvaro Uribe Vélez en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol sigue dando de qué hablar en redes sociales.

El expresidente colombiano protagonizó varios momentos inesperados durante el encuentro digital realizado desde su finca en Rionegro, Antioquia, pero uno de los temas que más llamó la atención fue cuando habló sobre Karol G y Shakira, dos de las artistas colombianas más importantes del momento.

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La transmisión, que reunió a más de 75 mil espectadores en tiempo real, mostró una faceta mucho más cercana y relajada del exmandatario. A lo largo del en vivo, Uribe recorrió distintos espacios de su vivienda junto al creador de contenido, compartió anécdotas personales y respondió preguntas mientras conversaban sobre diferentes temas relacionados con el país, la música y la cultura popular.

En medio de la charla, Westcol llevó la conversación hacia los artistas colombianos que actualmente triunfan a nivel internacional. Fue entonces cuando Álvaro Uribe sorprendió al enviarle un mensaje directo a Karol G y al destacar el impacto global que ha alcanzado Shakira con su más reciente gira.

Artistas colombianas. Foto: getty images

El expresidente aprovechó el espacio para mencionar a una de sus familiares más cercanas y revelar la admiración que siente por la cantante paisa dentro de su hogar. Con un tono espontáneo, expresó:

“Tengo una sobrina, la más avispada del mundo y querida. Quiere parecerse a Karol G. Karol, te mando ese mensaje. No sabes cómo le gustas a mi sobrina, Emilia, que tiene nueve o diez años”, dijo frente a las cámaras.

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Las palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, especialmente entre los seguidores de la artista antioqueña, quienes no esperaban escuchar al exmandatario hablando sobre la influencia que Karol G tiene en las nuevas generaciones.

El comentario también generó reacciones por la naturalidad con la que Uribe se refirió a la cantante urbana, una de las figuras más influyentes de la música latina en la actualidad.

Poco después, el exsenador también se refirió al fenómeno internacional que sigue representando Shakira. Durante la conversación con Westcol, Uribe destacó el impacto de la barranquillera en Brasil, país donde recientemente ofreció uno de sus conciertos más comentados.

“¿Sabes qué me dijeron hoy? Que lo de Shakira en Brasil fue monumental. Llenó, pero eso es un motivo de honor inmenso”, afirmó el expresidente durante la transmisión.

El comentario fue interpretado por muchos usuarios como un reconocimiento al alcance internacional de la cantante colombiana, quien continúa consolidándose como una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos. Además, las palabras de Uribe coincidieron con el furor que ha causado la gira de Shakira en diferentes países de Latinoamérica.