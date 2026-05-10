Westcol con Uribe: el expresidente le hizo un millonario regalo y le lanzó inesperada propuesta

Tras la conversación entre Álvaro Uribe Vélez y Westcol con temas como los falsos positivos y German Vargas Lleras, tuvo un momento inesperado y más relajado cuando ambos recorrieron la finca El Ubérrimo para conocer algunos de los ponys del exmandatario.
Allí, en medio de bromas y explicaciones sobre los animales, surgió una propuesta que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la transmisión.
Uribe mostró un pony recién nacido
Luego de hablar sobre temas políticos y de actualidad, Uribe invitó a Westcol a conocer varios de los ponys que tiene en la finca. Durante el recorrido, el expresidente le explicó cómo debía alimentar a los animales y le enseñó algunos ejemplares.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó cuando Uribe le mostró un pony recién nacido.
“Acaba de nacer, es machito”, comentó mientras señalaba al pequeño animal.
La propuesta para una obra social
Tras enseñarle el pony, Uribe le dijo a Westcol que había escuchado sobre las actividades sociales que realiza con su comunidad digital.
“Me han dicho que usted hace política social”, afirmó el exmandatario, a lo que el streamer respondió que sí.
Fue entonces cuando Uribe lanzó una propuesta inesperada: regalarle el pony para que pudiera rifarlo entre sus seguidores y destinar la actividad a una causa benéfica.
“Si quiere, yo no se lo voy a vender, si usted lo rifa entre todas las personas que lo siguen para una obra social que usted quiera, se lo regalo”, expresó.
Westcol reaccionó de inmediato y aseguró que la idea le gustaba.
“Hacemos una rifa, esa está buena, me gusta”, respondió el creador de contenido.
El pony todavía no tiene nombre
Durante la conversación, Uribe comentó que el pony aún no tenía nombre, por lo que le propuso a Westcol escoger tanto la obra social como el nombre del animal.
“Usted la elige y le pone el nombre”, señaló el expresidente.
Hasta el momento no se ha revelado cuál será la causa social elegida ni cómo se realizará la posible dinámica para rifar el pony entre los seguidores del streamer.