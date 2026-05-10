Álvaro Uribe en entrevista con Westcol: entre aguardiente, ponys, sombreros, una atractiva rifa y el anuncio de un robo en su casa

El expresidente Álvaro Uribe aprovechó una publicitada entrevista con Westcol, uno de los influenciadores con más seguidores en Colombia, para mostrar este domingo, 10 de mayo, su lado más humano: abrió las puertas de su finca en Rionegro, donde pasa gran parte de su tiempo, y paseó al joven streamer por la intimidad de su vivienda y su familia.

Uribe tenía claro que Westcol le habla al público que le ha sido esquivo en los últimos años: los jóvenes que no vivieron las épocas del conflicto en las que su Política de Seguridad Democrática le permitió amilanar a los grupos armados, entre ellos, las Farc.

La idea de realizar una rifa solidaria surgió mientras ambos hablaban frente al pony recién nacido. Foto: @AlvaroUribeVelezPrensa

Fue un encuentro divertido. Uribe, quien logró hablar con confianza con el joven influenciador, empezó por mostrar su vivienda, donde atiende a casi toda la clase política del país y por donde han pasado grandes personajes como el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, entre otros. Lina Moreno de Uribe, su esposa, recibió al invitado.

Uribe Vélez paseó por los pasillos de su vivienda a Westcol, mostró el arte que tiene su vivienda y lo trasladó hasta sus más confidentes rincones.

En la entrada, el joven se descrestó con la colección de sombreros del expresidente, casi todos regalos de las comunidades. El líder del Centro Democrático, como si fuera el abuelo del joven, explicó la variedad de sombreros que tiene Colombia. De hecho, uno de ellos quedó en manos del influenciador porque el expresidente, quien se caracteriza como gran anfitrión, se lo regaló.

Álvaro Uribe y Westcol en El Uberrimo. Foto: Pantallazo de video de la cuenta oficial de Westcol

En uno de los espacios más privados de la casa de Uribe en Rionegro, el expresidente confesó que fue víctima de un robo en su vivienda.

“Si me manejo bien y encuentra en alguna parte del mundo una mulita como esta, pero más orejona y barrigoncita, me la trae de regalo. Que le quepa en una relojera. De plomo, de madera, sencillita. Porque es que tenía una de esas aquí y algún amigo curioso, pasó por aquí y se la embolsilló”, le contó Uribe al creador de contenido. Ambos sonrieron.

Para romper el hielo, el joven propuso una copa de aguardiente. Uribe optó por complacerlo. Lo sirvió y no tuvo reparos en beber uno más pequeño porque confesó que no le sientan bien.

“Déjese aconsejar del viejo”, le recomendó el expresidente cuando le pidió prudencia a la hora de consumir lícor. “A mí la borrachera me llega al otro día”, replicó el joven.

Uribe escuchó a Westcol con atención. Y lo entendió, cuando le confesó que él había sido adicto a las drogas, pero hoy ya no era consumidor. “Es de admirar”, dijo Uribe, quien insistió en que él nunca consumió sustancias psicoactivas porque fue formado en otra época.

Pasearon por la finca en Rionegro, el streamer admiró los árboles y jardines que cuida Lina Moreno de Uribe. También los pavos reales, las gallinetas blancas y los caballos ponys que Uribe reproduce en su finca.

Un pony recién nacido terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la charla entre Westcol y Uribe. Foto: @AlvaroUribeVelezPrensa

El expresidente enseñó al influenciador a dar de comer a los pequeños animales, una escena que repite constantemente con las personalidades que lo visitan. Y se refirió a los nombres de sus ejemplares. Uno de ellos sorprendió: se llama Amapola, como la hija de Paloma Valencia. Es independiente, firme, como la pequeña hija de la candidata presidencial. “La niña de Paloma es muy resuelta, muy independiente, muy firme”, añadió el político colombiano.

Al final, tras admirar a los ponys, Uribe Vélez le propuso a Westcol rifar entre sus centenares de seguidores un pequeño equipo a cambio de una gran obra social. “Escoja usted la obra social”, le dijo Uribe Vélez. El pacto quedó acordado ante las cámaras.

En medio de la entrevista, donde el joven le habló a Uribe con su lenguaje desabrochado y juvenil, el expresidente mostró los taburetes de Jardín, Antioquia, y hasta mostró las sillas de sus caballos. Una de ellas, se la regaló el expresidente de Estados Unidos, George Bush.

La entrevista entre Westcol y Álvaro Uribe Vélez dejó un momento inesperado tras una propuesta del exmandatario en plena transmisión. Foto: @AlvaroUribeVelezPrensa

Uribe- quien declamó poesía en varios episodios- lo llamó Luis Fernando, con su tono de respeto, como el de un padre hacia un hijo. Y no tuvo reparos en traerle otro trago de aguardiente. El expresidente es buen anfitrión. Y lo demostró una vez más.

La charla fue amena, comieron empanadas, chicharrones, hablaron de Gustavo Petro, Iván Cepeda, el 2026, la campaña de Paloma Valencia y Uribe logró mostrar al público juvenil de Westcol que, aún con sus 73 años, sigue aprendiendo portugués y francés.

Al final, el expresidente respondió decenas de preguntas de los seguidores del influenciador.