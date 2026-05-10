Uribe le confesó a Westcol qué no le gusta de Nayib Bukele y salpicó a Iván Cepeda: “Le tiene que poner cuidado a eso”

El expresidente Álvaro Uribe recibió este domingo 10 de mayo al reconocido ‘streamer’ y creador de contenido Westcol en su finca El Uberrimo.

En medio del diálogo entre Uribe y Westcol, el expresidente confesó qué no le gusta de la política de seguridad que ha implementado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

No obstante, antes de empezar a decir qué era lo que puntualmente no le gustaba, Uribe mencionó al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Posteriormente, Uribe le reveló a Westcol que no le gustaba la mega cárcel que construyó Bukele para albergar a los pandilleros más peligrosos. Se trata puntualmente del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido comúnmente por sus siglas Cecot.

“Hay unas organizaciones de derechos humanos imparciales muy politiqueras. Los derechos humanos de Iván Cepeda son una apariencia y Bukele le tiene que poner cuidado a eso. Cárceles. Yo vi una cárcel de personas en cuclillas y desnudas. Esa no me gusta. Pero vi otra agrícola, enseñándoles trabajos agrícolas. Esa me parece muy buena. Yo no vi sino esas dos facetas. La primera faceta no me gustó, la segunda me gustó mucho”, dijo puntualmente Uribe.

No obstante, Uribe reconoció que la política de seguridad que ha implementado Bukele en El Salvador, ha hecho que ese país se más “pacífico”, algo que desde su punto de vista, “todo mundo se lo tiene que agradecer”.

Así mismo, el expresidente le contó a Westcol que nunca ha hablado con Bukele y que, de hecho, tampoco tiene su número de contacto, pero que sí sería un gusto poder conversar con él.

“Aquí [Al Uberrimo] ha venido la gente de su partido [De Bukele] y nos hemos sentado a conversar”, agregó.

En desarrollo.