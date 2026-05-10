El DT del Barcelona revela el máximo objetivo que ahora tiene con Barcelona tras ganar LaLiga: No es la Champions

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró contento y tranquilo tras ganar su segunda Liga consecutiva con el equipo catalán y dejó claro cuál es el otro objetivo que se plantea con el gigante español para hacer más grande su historia en el fútbol de Europa.

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Sin titubeos, el entrenador alemán se refirió al objetivo en esta misma temporada. No hay necesidad de esperar hasta la próxima campaña para esperar cuál es esa meta que desea cumplir con el FC Barcelona. Apenas venció al Real Madrid en el clásico de España, confirmó que quiere llegar a los 100 puntos en la tabla de posiciones de LaLiga.

“Queremos llegar a los 100 puntos, todavía es posible y ese es el siguiente objetivo. Queremos conseguirlo y queremos centrarnos en los próximos partidos al 100%, como siempre hacemos”, dijo Hansi Flick tras ganarle 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou.

Hansi Flick durante Atlético vs. Barcelona. Foto: NurPhoto via Getty Images

Barcelona se ha proclamado campeón de Liga a falta de tres jornadas para el final de la competición. Para llegar a 100 puntos debe ganar obligatoriamente sus últimos tres partidos de Liga (Alavés, Betis y Valencia).

“Creo que hemos jugado de una manera fantástica (durante la temporada). La forma en que jugamos, el estilo con el que jugamos... No marcamos tantos goles como la temporada pasada, pero creo que defendimos mucho mejor”, explicó Flick.

Más declaraciones de Hansi Flick

El entrenador azulgrana destacó la unión del vestuario que calificó como de familia, lo que ayuda al rendimiento del conjunto azulgrana.

“Esta mañana mi madre me llamó y me dijo que mi padre había fallecido y entonces pensé si debía guardármelo o debía hablarlo con el equipo porque para mí es como una familia. Me dije ‘Vale, quiero dar también esta información a los jugadores’”, explicó el DT alemán.

💙❤️ ¡TODOS FUERON a por HANSI FLICK!



👏 Bonito detalle de los jugadores del Barça en uno de los goles en #ElClásico.pic.twitter.com/FvrYayc6wn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

“Lo que hicieron fue increíble. Nunca olvidaré ese momento. Creo que todos queremos seguir y queremos dar más por este club también para para alcanzar el siguiente nivel”, consideró en declaraciones a la prensa española.

“Y sé que todos aquí y también en Barcelona quieren ganar la Champions League. Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada y ojalá podamos conseguir ese objetivo”, dijo Flick.

Tras la barrera de los 100 puntos, la Champions League es la espina clavada del técnico azulgrana con dos Ligas de España que parece no es suficiente, además de dos Supercopas de España y una Copa del Rey.