Juan Fernando Quintero anota uno de los goles más importantes del último tiempo en River Plate: agónica clasificación

River Plate avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina al vencer a un combativo San Lorenzo en penales con un marcador de 4-3, tras empate 2-2 sumando el alargue, en un clásico electrizante y con muchas emociones, jugado en la noche del domingo en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires.

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Cuando todo estaba perdido y los hinchas en contra de River Plate cantando de todo, Juan Fernando Quintero se la jugó, sacó otro de sus trucos de magia y anotó el empate en el minuto 120 que forzó la definición desde los once pasos.

Cabe recordar que el club Millonario partía como favorito para este clásico ante San Lorenzo, sobre todo cuando su rival se quedó con diez jugadores por la expulsión de Matías Reali a los 31 minutos. Pero ni así fue suficiente para ser superior en su propio estadio. El técnico Eduardo Coudet sufre un poco más de la cuenta y empieza a ser visto con pinzas en el cargo.

Incluso, Rodrigo Auzmendi (37′) enmudeció el Monumental al anotar el primer gol del Ciclón ya con 10 jugadores. Más adelante, el campeón mundial en Qatar 2022, Marcos Acuña, igualó a los 55 minutos para el Millonario y el partido se fue a la prórroga (1-1).

En el tiempo suplementario, Fabricio López (94′) puso de nuevo en ventaja a San Lorenzo y River Plate no se podía salir de la presión y el sufrimiento se mantenía. La tensión en el Monumental era visible con solo ver a los hinchas en las pantallas.

Juan Fernando Quintero salvador

Por supuesto, la derrota caía mal entre los hinchas de River, que cantaron a sus jugadores: “a ver si ponen huevo (ganas), que no juegan con nadie”, pero en la última jugada del partido un centro del colombiano Juan Fernando Quintero (120+2′) terminó convirtiéndose en gol y en el empate 2-2 sufrido para el local, llevando la definición a los penales.

¡GOL DE JUANFER PARA EL 2-2 AGÓNICO DE RIVER A SAN LORENZO Y GRITO A LA PLATEA!



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Pero en la serie desde los doce pasos River continuó con el sufrimiento. Quedó dos goles abajo, pero es que San Lorenzo falló sus últimos tres remates y con eso el Millonario festejó un sufrido triunfo con el remate final de Freitas. Un resultado de lo más agónico posible del último tiempo en este equipo, que tuvo el sello de Juanfer como salvador.

Remate y celebración de Juan Fernando Quintero. Foto: Getty Images / Pantallazo ESPN

De esta manera, River avanza a los cuartos de final del torneo argentino, con Rosario Central que eliminó a Independiente de Avellaneda y Racing que dejó en el camino a Estudiantes de La Plata.