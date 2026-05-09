Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional: fecha y hora para el partido por la Liga Betplay

Atlético Nacional está en la fase definitiva de la Liga Betplay luego de ser el primero en el ‘Todos contra Todos’ y hacerse insuperable en el primer lugar, pues dejó al Junior de Barranquilla en la segunda casilla con cinco puntos de ventaja (40-35). El equipo verdolaga ahora asiste a los cuartos de final del fútbol colombiano con la máxima etiqueta de favorito al título en junio.

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En la ida de los cuartos de final, Atlético Nacional jugó en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá y estuvo rodeado por sus hinchas. Algo más de 7 mil boletas fueron vendidas para ver el triunfo del equipo verdolaga, bastante ajustado por demás, ante la negativa de poder disputar el compromiso en El Campín por el veredicto de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol de la capital.

Ahora, le quedará el juego de vuelta para saber definitivamente si avanza a las semifinales de la Liga Betplay. Con un autogol y gol de Juan Rengifo, Atlético Nacional sacó adelante una victoria 2-1, luego de que Ian Poveda abriera el marcador con gran remate. El equipo verde toma leve ventaja de un gol y tendrá que demostrar su superioridad ante Inter de Bogotá en un escenario deportivo totalmente lleno.

Juan Rengifo fue la figura del partido ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

En medio del marcador positivo, las dudas siguen en Atlético Nacional por su estilo de juego, poco propositivo y además sufriendo en cada posesión del rival. En el gol de Ian Poveda se vieron fisuras defensivas y pasividad en el retroceso, mientras en ataque no se ven ideas y el club depende de las individualidades para hacer daño.

Juan Rengifo volvió a aparecer como el salvador de Atlético Nacional y aumentó el marcador con la mejor jugada ofensiva de Nacional en el partido. Ahí fue donde las individualidades marcaron la diferencia. Jorman Campuzano aceleró por el centro y Alfredo Morelos como mediapunta, tocó rápidamente para que el canterano verdolaga rematara con calidad para el 2-1 final.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo partido de Atlético Nacional será la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay. En el Atanasio Girardot de Medellín, el equipo verde recibirá la visita del Internacional de Bogotá, el próximo martes, 12 de mayo de 2026, desde las 6:20 pm, hora colombiana, tendrá la transmisión de Win Sports.

El equipo de Diego Arias no puede fallar y deberá ratificar su clasificación a semifinales.